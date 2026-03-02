Достижения.рф

Долг по налогам Александра Реввы превысил миллион рублей

Александру Ревве продолжают начислять пени за просрочку выплат
Александр Ревва (Фото: Instagram* / @arthurpirozhkov)

У Александра Реввы образовалась крупная задолженность перед налоговой службой. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».



По данным источников, долг артиста по индивидуальному предпринимательству на данный момент составляет 1 126 934 рубля.

Сообщается, что сумма накопилась из-за неуплаченных налогов, а с каждым днём просрочки начисляются дополнительные пени. Таким образом, общий размер задолженности может продолжить расти, если вопрос не будет урегулирован в ближайшее время.

Отмечается, что при длительной неуплате налоговые органы вправе применять меры взыскания — от блокировки счетов до принудительного списания средств. Поэтому артисту, известному своим юмором и сценическими образами, сейчас явно не до шуток.

