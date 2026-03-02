Долг по налогам Александра Реввы превысил миллион рублей

02 марта 2026, 13:53

Александру Ревве продолжают начислять пени за просрочку выплат

Александр Ревва (Фото: Instagram* / @arthurpirozhkov)

У Александра Реввы образовалась крупная задолженность перед налоговой службой. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».