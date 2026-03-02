Долг по налогам Александра Реввы превысил миллион рублей
У Александра Реввы образовалась крупная задолженность перед налоговой службой. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
По данным источников, долг артиста по индивидуальному предпринимательству на данный момент составляет 1 126 934 рубля.
Сообщается, что сумма накопилась из-за неуплаченных налогов, а с каждым днём просрочки начисляются дополнительные пени. Таким образом, общий размер задолженности может продолжить расти, если вопрос не будет урегулирован в ближайшее время.
Отмечается, что при длительной неуплате налоговые органы вправе применять меры взыскания — от блокировки счетов до принудительного списания средств. Поэтому артисту, известному своим юмором и сценическими образами, сейчас явно не до шуток.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещенноой в России