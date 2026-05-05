Чуть не ушел из семьи ради студентки и женился в 80 лет: три брака звезды «Кавказской пленницы» Владимира Этуша. Как сложилась судьба актера?
6 мая мог бы отметить день рождения Владимир Абрамович Этуш — выдающийся советский и российский актер театра и кино, педагог, Народный артист СССР, лауреат Государственной премии Российской Федерации и полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Миллионы зрителей запомнили его по ярким ролям в фильмах Леонида Гайдая «Кавказская пленница» и «Иван Васильевич меняет профессию». В 2019 году артиста не стало, однако его имя по-прежнему остается символом эпохи. Подробнее о его биографии и личной жизни — в материале «Радио 1».
Биография Владимира Этуша: семья и происхождениеВладимир Этуш родился 6 мая 1922 года в Москве. По национальности он был евреем. Его отец, Абрам Савельевич, владел галантерейным производством. После революции мужчину арестовали по доносу. Семья оказалась в тяжелом положении, а будущий артист стал сыном врага народа.
Вместе с сестрой и бабушкой Владимир жил на скромную зарплату матери, которая трудилась лаборанткой в фотоателье. Несмотря на бытовые трудности, в доме сохранялся интерес к культуре и искусству.
Главным кумиром детства для мальчика стал Чарли Чаплин. Этуш посещал все фильмы с участием знаменитого комика, внимательно изучал его пластику, мимику и манеру движения. Он пытался повторять походку и жесты артиста. Именно тогда у него появилось желание связать жизнь со сценой.
Учеба и война: как фронт изменил судьбу артистаВ 1940 году Владимир Этуш поступил на актерский факультет. Однако мирную жизнь оборвала Великая Отечественная война. Сначала будущий артист три месяца участвовал в строительстве оборонительных рубежей и рыл окопы в Подмосковье. Затем он добровольно отправился на фронт.
Его направили в школу военных переводчиков. Позднее Этуш оказался на Северо-Кавказском фронте. Он участвовал в боях в горах Осетии и Кабарды, принимал участие в освобождении Ростова-на-Дону и Украины. В 1943 году после тяжелого ранения в поясницу его комиссовали по инвалидности.
Домой в Москву его привезла мать. Позднее актер вспоминал, что в дороге рана вновь открылась, а врачи установили тяжелые повреждения.
«Выяснилось, что у меня разбиты кости таза. Полгода шло выздоровление. Потом меня комиссовали и дали вторую группу инвалидности», — написал актер в автобиографической книге «И я там был».
Возвращение к искусству и начало карьерыПосле фронта Этуш вернулся к учебе. В Щукинское училище он пришел в шинели, опираясь на палку, с орденами и медалями на груди. Военная закалка не сломила его стремление к сцене. С 1945 года началась его творческая карьера.
«С 1945 года началась моя профессиональная жизнь. Меня пригласили преподавать в училище и, одновременно, в числе многих окончивших наш четвертый курс, я был принят актером в театр имени Вахтангова с жалованьем в двести пятьдесят рублей», — поделился Этуш в своей книге.Первые годы карьеры нельзя назвать стремительным взлетом. Режиссеры редко доверяли ему главные роли. Чаще он играл комедийных персонажей второго плана. Однако своим талантом он сумел изменить отношение к нему.
Театр Владимира Этуша: главные роли и признаниеОдной из первых заметных работ артиста стала роль неловкого поклонника Блендербленда в постановке Бернарда Шоу «Миллионерша». Затем последовал важный драматический этап. В 1965 году Этуш сыграл Купо в спектакле по роману Эмиля Золя «Западня». Публика высоко оценила его работу, однако многие режиссеры продолжали видеть в нем прежде всего комедийного актера.
Со временем Этуш получил и масштабные драматические роли. Он сыграл князя в спектакле «Дядюшкин сон», который получил Государственную премию России, участвовал в постановках «Окаемовы дни» и «Мещанин во дворянстве».
Владимир Этуш как педагог и руководитель Щукинского училищаВ 1957 году артист возглавил первый курс в родном училище. Среди его учеников впоследствии появились крупные звезды советского театра и кино: Александр Збруев, Людмила Максакова, Юрий Авшаров, Александр Белявский, Иван Бортник, Вениамин Смехов.
Через 19 лет Этуш получил звание профессора. С 1987 по 2003 год он занимал должность ректора Щукинского училища. Затем стал художественным руководителем учебного заведения. Даже в возрасте старше 90 лет актер не уходил со сцены и продолжал работать.
В 2019 году Театр имени Вахтангова снял из репертуара трехчасовой спектакль «Бенефис», поскольку показы несколько раз переносили из-за ухудшения самочувствия исполнителя главной роли.
«Кавказская пленница»: роль, которая сделала Этуша народным любимцемПервые киноработы Владимира Этуша не приносили широкой известности. Все изменилось в 1967 году после выхода комедии Леонида Гайдая «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика».
Роль заведующего райкомхозом товарища Саахова Гайдай создал специально для Этуша. Однако сам актер поначалу сомневался. Он опасался, что окончательно закрепится в амплуа темпераментного южного персонажа, которого уже играл ранее в картине «Время летних отпусков».
Этуш рассказывал, что фронтовая служба на Кавказе помогла ему в работе над образом. Он хорошо помнил местную речь, интонации, жесты и особенности поведения жителей региона. Персонаж получился настолько ярким, что его реплики мгновенно ушли в народ. За эту роль актер получил гонорар в размере 1800 рублей.
Как фильм спасли от запрета
Как и многие советские комедии, «Кавказская пленница» столкнулась с сопротивлением чиновников. Некоторые сцены критиковали, а песню о женах султана называли аморальной. Судьбу картины решил Леонид Брежнев. Фильм ему понравился, после чего лента вышла на экраны.
После премьеры на Владимира Этуша обрушилась огромная популярность. Актер вспоминал, как однажды на рынке представители кавказских народов узнали в нем Саахова, окружили его и стали угощать подарками и деликатесами.
Неснятое продолжение «Кавказской пленницы»
Позднее Этуш вместе со сценаристами обсуждал идею продолжения фильма. Планировалось показать Саахова, а также героев Георгия Вицина, Юрия Никулина и Евгения Моргунова, которые отбывают наказание в колонии.
По замыслу, Саахов должен был руководить клубом и исполнять женские роли в самодеятельности. После освобождения герой возвращался домой и узнавал, что его место заняла Нина — та самая спортсменка, комсомолка и красавица.
Однако руководство не одобрило проект, в котором действие разворачивалось в местах лишения свободы.
Другие известные роли Владимира ЭтушаПосле триумфа «Кавказской пленницы» актеру начали активно предлагать новые комедийные образы. Он часто играл хитрых, корыстных и эксцентричных персонажей. Несколько поколений зрителей особенно запомнили его как Карабаса-Барабаса в фильме «Приключения Буратино».
В 1971 году Этуш снялся в картине «12 стульев», где сыграл инженера Брунса. В 1973 году он появился в фильме «Иван Васильевич меняет профессию» в роли стоматолога Шпака — одного из самых узнаваемых персонажей советского кино.
Фильмография Владимира Этуша
- 1955 — «Овод»;
- 1966 — «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»;
- 1968 — «Старая, старая сказка»;
- 1971 — «12 стульев»;
- 1973 — «Иван Васильевич меняет профессию»;
- 1975 — «Приключения Буратино»;
- 1978 — «31 июня»;
- 1982 — «Ослиная шкура»;
- 1991 — «Не будите спящую собаку»;
- 1998 — «Классик»;
- 2006 — «Парк советского периода»;
- 2013 — «Три мушкетера»;
- 2015 — «Убежать, догнать, влюбиться»;
- 2019 — «Старый вояка».
Личная жизнь Владимира ЭтушаЗа пределами сцены и съемочной площадки жизнь Владимира Этуша складывалась не менее насыщенно, чем его творческая биография. У артиста было несколько серьезных романов и три брака. Его отношения с женщинами не раз становились предметом обсуждения.
Первая жена Владимира Этуша — актриса Нинель Мышкова
Со своей первой супругой, актрисой Нинель Мышковой, Владимир Этуш познакомился в 1945 году. На тот момент он преподавал на курсе, где обучалась молодая артистка.
После регистрации брака супруги поселились на Чистых прудах. Жили они в одной квартире вместе с матерью Мышковой. Дом быстро стал местом встреч творческой интеллигенции, куда приходили известные актеры, режиссеры и музыканты.
Среди гостей бывал композитор итальянского происхождения Антонио Спадавеккиа, который жил и работал в СССР. Именно к нему спустя полгода после свадьбы ушла молодая жена Этуша.
Гражданский брак с Еленой Измайловой
После расставания с Нинель Мышковой в жизни артиста появилась новая избранница — актриса Театра имени Вахтангова Елена Измайлова. Ее считали одной из самых ярких красавиц своего времени. Она пользовалась огромным вниманием мужчин, а в театральной среде говорили, что Владимир Этуш увел ее у Василия Сталина.
Официально отношения пара оформлять не стала. Они жили гражданским браком, однако союз распался. Причиной разрыва называли ревность со стороны актера. Сам Этуш позднее признавался, что никогда не делал женщинам традиционных предложений руки и сердца.
«Ни одной из своих жен я не предлагал: "Хочешь за меня замуж?", вообще таких слов не говорил. Мы сходились, а потом становилось понятно, стоит ли продолжать отношения, как-то их зафиксировав», — признавался Владимир Этуш.
Вторая жена Владимира Этуша — Нина Крайнова
Со своей второй официальной супругой Владимир Этуш познакомился в Баку. Избранницей артиста стала преподаватель английского языка Нина Крайнова. Именно этот брак оказался самым продолжительным в жизни актера. Супруги прожили вместе 48 лет. В семье родилась единственная дочь Владимира Абрамовича — Раиса.
Позже Раиса выбрала актерскую профессию, как и отец. Она более 25 лет служила в Театре сатиры, а затем вместе с мужем-американцем переехала жить за границу.
Несмотря на долгий брак, отношения Владимира Этуша и Нины Крайновой нельзя назвать безоблачными. Харизматичный педагог Щукинского училища неизменно привлекал внимание студенток. Одна из них стала для него особенно важной женщиной. Речь идет о Людмиле Чурсиной, которая в те годы училась на втором курсе.
Между ними вспыхнул яркий роман. По признанию самого Этуша, он всерьез задумывался об уходе из семьи. Однако в решающий момент актер выбрал супругу и дочь. Позднее он открыто говорил, что сопротивлялся чувствам, но не смог им противостоять.
«Я сопротивлялся этому, но сердцу не прикажешь, сдался. Я ощутил притягательную близость этой девушки. Она была типичной русской красавицей. С ней это случилось впервые, и я испытал чувство влюбленности в этого великолепного человека, светившегося изнутри благородством и целомудренностью. Каюсь, но не жалею!», — говорил актер.Дочь артиста Раиса Этуш позднее вспоминала отношения родителей и особенно тепло отзывалась о матери. По ее словам, Нина Крайнова посвятила себя семье и мужу полностью. Раиса подчеркивала, что мать умерла в 2000 году не от онкологического заболевания, как писали некоторые издания, а после обширного инсульта.
Третий брак Владимира Этуша: свадьба в 80 лет
В третий раз Владимир Этуш женился уже в почтенном возрасте — в 80 лет. Супругой актера стала его поклонница Елена Горбунова, которая, как и Нина Крайнова, преподавала английский язык. Разница в возрасте между ними составляла 42 года, однако это не стало препятствием для крепких отношений.
Первое свидание пары завершилось серьезным дорожным происшествием. Влюбленные ехали на дачу, когда артист не справился с управлением автомобиля. Авария была серьезной, однако тяжелых травм никто не получил. Позже супруги символически отмечали эту дату как свой совместный день рождения.
О предстоящей свадьбе Владимир Этуш заранее не сообщил дочери. Из-за этого отношения Раисы с новой супругой отца вначале складывались непросто.
Со временем ситуация изменилась. Раиса признала, что Елена проявляла исключительную заботу о ее отце. По ее словам, рядом с ней Владимир Абрамович находился как за каменной стеной и в одиночку уже не смог бы справляться с возрастными трудностями.
«Я и одиночество несовместимы. Без женщины рядом я бы зачах. Такая у меня природа», — делился Этуш.
Последние годы Владимира Этуша и состояние здоровьяВозраст все заметнее сказывался на самочувствии артиста. Поклонники все чаще беспокоились о его здоровье. В разные годы Этуш попадал в больницу с ушибом спины и сердечным приступом. Позднее ему пришлось прервать поездку в Италию и вернуться для медицинского обследования из-за ухудшения состояния.
Несмотря на возраст и проблемы со здоровьем, он сохранял интерес к жизни, продолжал общение с коллегами и оставался человеком с ясным умом и живым характером.
Смерть Владимира Этуша и прощание с актером9 марта 2019 года Владимир Этуш ушел из жизни на 97-м году жизни. О смерти сообщили представители Театра имени Евгения Вахтангова на официальной странице учреждения. Дочь артиста Раиса Этуш рассказала журналистам, что причиной смерти стали проблемы с сердцем.
12 марта в Вахтанговском театре состоялась гражданская панихида. Проститься с мастером сцены пришли коллеги, друзья, ученики и многочисленные поклонники. Похороны прошли на Новодевичьем кладбище. Урну с прахом Владимира Этуша разместили в семейной могиле.
Незадолго до смерти артист успел отметить с Еленой 18-летие совместной жизни. Супруги заранее выбрали общий памятник, который установили спустя полгода после его кончины. Надгробие выполнили в виде черного куба. На одной стороне разместили профиль Владимира Абрамовича, на других — его портрет и совместную фотографию с супругой.
Елена Горбунова продолжает бережно хранить память о муже. Она ухаживает за местом захоронения и напоминает общественности о его фронтовом и творческом наследии.
«У меня никого нет: ни детей, ни очень близких родственников, которые бы рядом жили. Настанет же момент, когда меня тоже не станет. Кто будет этим заниматься? Поэтому это надо было сделать сейчас», — говорила она.Также вдова признавалась, что так и не смирилась с утратой. Со временем у нее появилось внутреннее ощущение, что она продолжает жить рядом с мужем, только без его физического присутствия.