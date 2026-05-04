Умер актер из сериала «Агент национальной безопасности»

04 мая 2026, 17:11

Актер Валерий Филонов скончался на операции

Валерий Филонов (Фото: кадр из сериала «Агент национальной безопасности-3» (2000-2001)

В Санкт-Петербурге на 87-м году жизни скончался актер театра и кино Валерий Филонов. О смерти артиста сообщил его коллега Леонид Максимов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».





Как уточнили aif.ru в окружении актера, Филонов умер 3 мая в больнице во время операции после продолжительной болезни. Сердце артиста не выдержало.





«Сегодня не стало Валерия Вальтеровича Филонова… Мой крестный «театральный папа», — написал Максимов.



