Умер актер из сериала «Агент национальной безопасности»
В Санкт-Петербурге на 87-м году жизни скончался актер театра и кино Валерий Филонов. О смерти артиста сообщил его коллега Леонид Максимов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Как уточнили aif.ru в окружении актера, Филонов умер 3 мая в больнице во время операции после продолжительной болезни. Сердце артиста не выдержало.
«Сегодня не стало Валерия Вальтеровича Филонова… Мой крестный «театральный папа», — написал Максимов.
Валерий Филонов родился 27 февраля 1940 года в Ленинграде. В 1957 году окончил школу. Его кинодебют состоялся в 1973 году — он сыграл рабочего в фильме «Цемент». Всего на счету звезды более 60 ролей в кино и сериалах. Среди самых известных проектов с его участием — «Мой друг Иван Лапшин», «Улицы разбитых фонарей», «Агент национальной безопасности», «Убойная сила», «Бандитский Петербург», «Опера» и «Морские дьяволы».