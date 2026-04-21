Чуть не задушил жену и сотрудничал с КГБ: судьба звезды фильма «Человек-амфибия» Михаила Козакова. Почему он пять раз разводился?
Михаил Михайлович Козаков — советский и российский актер театра, кино, телевидения и дубляжа, режиссер, сценарист, мастер художественного слова. Он получил звание народного артиста РСФСР, стал лауреатом Государственной премии СССР и Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых. Широкую известность артисту принесли фильмы «Покровские ворота», «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Человек-амфибия», а также его режиссерские работы и яркая сценическая харизма. 22 апреля исполняется 15 лет со дня его смерти. О непростой личной жизни артиста, творческом пути и смерти — в материале «Радио 1».
Биография Михаила Козакова: детство и влияние репрессийМихаил Козаков родился 14 октября 1934 года в Ленинграде в семье писателя Михаила Эммануиловича Козакова и редактора Зои Александровны Никитиной, работавшей в «Издательстве писателей в Ленинграде». У его отца были еврейские корни, а мать происходила из семьи с греческими и сербскими корнями.
Детские годы будущего артиста прошли на фоне трагических событий. В период сталинских репрессий его мать дважды арестовывали: в 1937 году вместе с бабушкой актера и повторно в 1948 году.
Военные годы и образованиеВ годы Великой Отечественной войны Михаил Козаков находился в эвакуации в Молотовской области, ныне Пермском крае. С 1941 по 1944 год он жил в деревне Черная Краснокамского района.
После возвращения в Ленинград Козаков поступил в хореографическое училище, однако обучение там продлилось недолго. А в 1952 году он поступил в Школу-студию МХАТ. Уже в студенческие годы Козаков дебютировал в кино, сыграв в фильме Михаила Ромма «Убийство на улице Данте» (1956).
Начало театральной карьеры и роль ГамлетаПосле окончания учебы 22-летнего Михаила Козакова приняли в Театр имени Маяковского, где ему сразу доверили роль Гамлета — одну из самых сложных и желанных в актерской среде. Сам артист отмечал, что текст монолога героя глубоко повлиял на его мировоззрение и сопровождал его на протяжении всей жизни.
«Монолог "запал" в меня, и я всю жизнь, даже когда еще был молод, обдумывал слова о неизбежности смерти. Это один из примеров того, как строчки на тебя воздействуют, и ты меняешься под влиянием ролей, которые играешь», — отмечал Козаков.Этот период стал отправной точкой для его успешной театральной карьеры. В дальнейшем Козаков выступал на сценах ведущих театров страны: «Современника» (1959–1970), МХАТа (1971–1972), Театра на Малой Бронной (1972–1981) и «Ленкома» (с 1986 года).
В «Современнике» он занимал позицию ведущего актера и участвовал в ключевых постановках, включая «Вечно живые», «Двое на качелях», «Сирано де Бержерак» и «Обыкновенная история». За роль Петра Адуева в последнем спектакле он получил Государственную премию СССР в 1967 году.
Переходы между театрами нередко сопровождались конфликтами с руководством. После ухода из «Современника» Козаков короткое время работал во МХАТе, а затем присоединился к Театру на Малой Бронной под руководством Анатолия Эфроса. На этой сцене он создал яркие образы в спектаклях «Дон Жуан», «Женитьба» и «Месяц в деревне», закрепив за собой статус одного из ведущих театральных актеров своего времени.
Эмиграция в Израиль и возвращение в РоссиюВ 1991 году Михаил Козаков переехал в Израиль, где на протяжении четырех лет выступал на иврите в Тель-Авивском камерном театре. Параллельно он организовал собственную русскую антрепризу.
В 1996 году артист вернулся в Россию и создал «Русскую антрепризу Михаила Козакова», с которой гастролировал до 2010 года.
Кинокарьера Михаила Козакова: знаковые роли и режиссураКинокарьера Козакова получила развитие после фильма «Человек-амфибия» (1961), где он исполнил роль Педро Зуриты. Этот образ закрепил за ним амплуа обаятельного злодея.
В 1970-е годы он начал активно участвовать в комедийных проектах, включая «Соломенную шляпку» и «Здравствуйте, я ваша тетя!», что позволило расширить диапазон ролей. Особое место в его фильмографии занимает образ Феликса Дзержинского, который он воплотил в фильмах «Синдикат 2», «Государственная граница» и «20 декабря». За последнюю работу Козаков получил Государственную премию РСФСР имени братьев Васильевых, а также ведомственные награды.
Как режиссер он дебютировал в 1974 году с телеспектаклем «Ночь ошибок». В 1978 году Козаков снял фильм «Безымянная звезда», а в 1982 году представил картину «Покровские ворота», ставшую культовой. Изначально фильм столкнулся с трудностями при выходе, однако после изменения политической ситуации его выпустили в прокат, и он быстро завоевал любовь зрителей. До экранизации пьеса шла на сцене около десяти лет.
Картина стала одной из самых узнаваемых работ Козакова и закрепила его статус не только как актера, но и как режиссера.
Фильмография Михаила КозаковаЗа годы карьеры Михаил Козаков создал десятки запоминающихся образов. Его актерский диапазон охватывал как драматические, так и комедийные роли.
Среди наиболее значимых работ:
- «Убийство на улице Данте» (1956);
- «Человек-амфибия» (1961);
- «Девять дней одного года» (1961);
- «Соломенная шляпка» (1974);
- «Здравствуйте, я ваша тетя!» (1975);
- «Безымянная звезда» (1978);
- «Покровские ворота» (1982);
- «Господин оформитель» (1988);
- «Роковые яйца» (1995);
- «Любовь-морковь 3» (2011).
Признания о сотрудничестве с КГБВ автобиографической книге «Третий звонок» Михаил Козаков рассказал о сотрудничестве с КГБ СССР в период с 1956 по 1988 год. По его словам, он не занимался доносами на коллег, однако выполнял спецаильные задания. Одно из них заключалось в том, что ему нужно было переспать с гражданкой США. Артист признался, что влюбился в нее и даже раскрыл секрет, что представляло серьезный риск.
В другом случае он взаимодействовал с секретарем американского посла: во время встречи Козаков, напоив иностранца, украл документы и скомпрометировал его, за что впоследствии всю жизнь себя корил.
За сотрудничество со спецслужбами он получил две премии КГБ СССР в 1980 и 1981 годах.
Личная жизнь Михаила КозаковаМихаил Козаков был женат пять раз, и ни один из этих союзов не оказался долговечным. Его первая любовь появилась еще в школьные годы. Уже получив работу, он решил, что готов к семейной жизни, и сделал предложение своей однокласснице. Его избранница, эстонка Грета Таар, работала художником по костюмам на «Мосфильме». В этом браке у пары родились двое детей — дочь Екатерина и сын Кирилл.
Сначала все складывалось благополучно. Через три года после свадьбы Козаков перешел в театр «Современник», а в 1961 году исполнил роль Педро Зуриты в фильме «Человек-амфибия», которая принесла ему широкую известность.
Популярность быстро изменила жизнь артиста. Его узнавали на улицах, он пользовался вниманием поклонниц и не отказывался от него. Со временем увлечения на стороне разрушили его первый брак. Спустя десять лет совместной жизни семья распалась. В своей автобиографии Козаков откровенно признавался, что роман с другой женщиной стал переломным моментом.
«Я шатался. Лет через десять дошатался до одной секретарши. И вот тут я узнал, что и почем! Страсть, греховная, оголтелая. Наша случка длилась год. Раздвоение для меня губительно. И я расстался. С женой. Вроде даже она ушла к человеку, с которым у нее был роман. Прожили мы с секретаршей под одной крышей ровно 10 дней. Говорить нам с ней было не о чем даже во время прощального разговора. Я со своими двумя чемоданами приполз к маме на раскладушку», — писал он.
Второй брак: конфликт, агрессия и скандальный развод
После успеха в кино актер неожиданно сосредоточился на театре. В этот период в его жизни появилась художница Медея Берелашвили. Она была представительницей знатного грузинского рода и оказала заметное влияние на его быт и привычки. Пара поженилась, и у них родилась дочь Манана.
Однако этот союз продлился недолго — с 1968 по 1971 год. Сам Козаков позже называл этот брак «идиотской женитьбой на малознакомой женщине». В мемуарах он признавался, что отношения сопровождались постоянными конфликтами, доходившими до крайностей. В одном из эпизодов он едва не задушил супругу во время ссоры. Развод сопровождался громким скандалом, после чего Берелашвили уехала в Тбилиси вместе с дочерью.
«Была короткая жизнь в Москве в каких-то квартирах, которые я добывал и разменивал. Нет, жизнью это не назовешь. Это вообще никак не назовешь. Когда она захрипела, я опомнился, слава Богу, опомнился! Я душил ее, не из ревности — из ненависти», — признавался артист.
Третья жена и алкогольная зависимость
После второго развода Козаков начал злоупотреблять алкоголем. Из этого состояния ему помогла выбраться третья жена — переводчица Регина Быкова. Он быстро женился на ней, и пара прожила вместе 18 лет.
Этот период совпал с профессиональным подъемом артиста. Он начал работать в театре на Малой Бронной и вернулся в кино, снявшись в известных картинах. Кроме того, тогда же Козаков занялся режиссурой.
Несмотря на долгий союз, третий брак завершился разрывом. У пары не было общих детей, но Быкова поддерживала мужа и терпела сложности его характера, а также слухи о его изменах. Спустя годы она приняла решение уехать за границу. Поводом стала возможность отправиться в США. Козаков поддержал это решение.
«У Регины накопилась усталость. И тут Роберт Де Ниро, с которым Миша водил дружбу, пригласил семью к себе. Обоих супругов в те годы из страны бы не выпустили, и Козаков решил: пусть Регина едет в Америку. Она уехала и не вернулась. Через три месяца подала на развод», — рассказал друг артиста Виктор Сергачев.Этот разрыв артист переживал тяжело: он не мог принять тот факт, что с ним расстались. В итоге актер вновь вернулся к алкоголю.
Четвертая семья Козакова
Следующей избранницей Козакова стала актриса Анна Ямпольская, которая была на 25 лет моложе. После свадьбы она оставила карьеру и сосредоточилась на семье. В этом браке родились двое детей — сын Михаил и дочь Зоя.
В начале 1990-х семья переехала в Израиль. Козаков продолжил заниматься творчеством, однако прежнего успеха добиться не смог. Через несколько лет он вернулся в Москву и основал театр «Русская антреприза Михаила Козакова».
Несмотря на внешнюю стабильность, спустя 14 лет брак распался. Ямпольская осталась в Тель-Авиве с детьми. Сам Козаков признавал, что проблемы в отношениях существовали с самого начала.
Новые отношения и пятый брак
После развода режиссер начал встречаться с женщиной по имени Виктория, которая была младше его на 40 лет. Их отношения длились несколько месяцев.
«Я не знаю, как бы я доживал свой век, не будь рядом Вики», — утверждал Козаков.В 2006 году Козаков был убежден, что наконец встретил ту самую «единственную» — его пятой супругой стала историк Надежда Седова. Однако семейная идиллия продлилась недолго: в возрасте 75 лет режиссер подал на развод.
На момент знакомства Надежде не исполнилось и двадцати лет. После скорой свадьбы она не стремилась ни к учебе, ни к работе, полностью полагаясь на Козакова, который содержал её за счет постоянных гастролей. Вскоре семейная жизнь превратилась в череду скандалов: Седова требовала денег и оскорбляла мужа. В итоге актер решил с ней расстаться. Свою избранницу, приехавшую из Нижнего Новгорода, он в итоге открыто называл аферисткой из-за её претензий на его московское жилье.
За выезд из квартиры Седова затребовала 100 тысяч долларов, но, даже получив отступные, съезжать отказалась и на оформление развода не пришла. В результате режиссер оказался в тяжелом положении и уехал в Израиль к бывшей жене Анне Ямпольской.
«Она сделала его нищим человеком, он заплатил деньги, чтобы только она ушла, а сейчас еще квартиру хочет у него отобрать! Эта квартира была приобретена Козаковым в браке со мной. Михаил Михайлович просто хочет получить ее назад», — возмущалась Ямпольская.Даже после расставаний с женами Козаков не прекращал поддерживать своих детей. Постоянная работа и регулярные денежные переводы наследникам заметно подкосили его финансы. К старости у него осталась лишь однокомнатная квартира.
Болезнь и смерть Михаила КозаковаСостояние здоровья Михаила Козакова в последние годы заметно ухудшилось. Во время пребывания в Израиле врачи диагностировали у него рак легких на поздней стадии. Артист проходил лечение в одной из частных клиник, однако расходы на терапию оказались слишком высокими.
Позже Анна Ямпольская перевела бывшего супруга в частный пансионат для пожилых «Дом отцов». Незадолго до смерти режиссер оформил завещание, передав имущество младшей дочери Зое.
Когда самочувствие Козакова резко ухудшилось, его госпитализировали. Он заранее попросил приобрести для него место на Введенском кладбище в Москве. В последние минуты рядом с ним находился сын Михаил. Он признавался, что боялся одиночества, поэтому много раз вступал в брак. Однако в момент его ухода ни одна из бывших супруг не оказалась рядом.
Артист скончался в возрасте 76 лет в израильской клинике. Согласно последней воле режиссера, его тело доставили в Москву. После отпевания в православном храме Козакова похоронили на Введенском кладбище рядом с отцом. Гражданскую панихиду проводить не стали.