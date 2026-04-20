«У нас есть секреты»: Ева Мендес заинтриговала признанием об отношениях с Райаном Гослингом
Ева Мендес поделилась подробностями своей личной жизни с Райаном Гослингом. По её словам, несмотря на долгие годы отношений, им удаётся сохранять романтику и находить время друг для друга. Об этом сообщает People.
Актриса рассказала, что они регулярно устраивают камерные ужины и стараются поддерживать особую атмосферу в паре. При этом она заинтриговала поклонников, намекнув на некие «секреты» в их отношениях, о которых предпочитает не говорить публично.
Мендес также отметила, что они сознательно избегают лишнего внимания и умеют скрываться от папарацци. Вместо популярных и шумных мест пара выбирает более уединённые локации, где может спокойно проводить время вместе, оставаясь вне центра внимания.
