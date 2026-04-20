«Я в панике»: Блогер-визажист Сергей Любимов сообщил о попытке изнасилования

20 апреля 2026, 19:25

Блогер Сергей Любимов обвинил организатора мастер-класса в попытке изнасилования

Сергей Любимов (Фото: Instagram* @notcatart)

Блогер-визажист Сергей Любимов сообщил в личном блоге о попытке изнасилования со стороны организатора его мастер-класса в Нижнем Новгороде.





По словам блогера, девушка вела себя настойчиво: уговаривала его провести с ней ночь, пыталась поцеловать и не уходила из номера, хотя он прямо отказал ей.

«Она просто ни в какую не хотела уезжать из него, уговаривала меня лечь с ней в одну кровать. После отказа начала агрессивно вести себя в мою сторону, толкать и продолжала настаивать на ночи с ней», — поделился Сергей.

«Я в панике, меня трясёт, я просто взял билеты назад в Москву и сразу поехал на вокзал», — рассказал он.