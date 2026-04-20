«Я в панике»: Блогер-визажист Сергей Любимов сообщил о попытке изнасилования
Блогер-визажист Сергей Любимов сообщил в личном блоге о попытке изнасилования со стороны организатора его мастер-класса в Нижнем Новгороде.
По словам блогера, девушка вела себя настойчиво: уговаривала его провести с ней ночь, пыталась поцеловать и не уходила из номера, хотя он прямо отказал ей.
«Она просто ни в какую не хотела уезжать из него, уговаривала меня лечь с ней в одну кровать. После отказа начала агрессивно вести себя в мою сторону, толкать и продолжала настаивать на ночи с ней», — поделился Сергей.Любимов добавил, что не знает, как поступать в таких ситуациях, и ему бесконечно жаль, что он не может провести мастер-класс в Нижнем Новгороде.
«Я в панике, меня трясёт, я просто взял билеты назад в Москву и сразу поехал на вокзал», — рассказал он.Визажист отметил, что его изначально смутило поведение организатора: по дороге в отель она говорила, как любит его, постоянно обнимала и лезла целоваться в губы.