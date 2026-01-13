«Охренительное чувство»: Диброва резко ответила на критику из-за снимков с Товстиком

13 января 2026, 18:30

Полина Диброва ответила на упрёки подписчиков из-за фото с Романом Товстиком

Роман Товстик и Полина Диброва (Фото: Instagram* / @polinadibrova)

Полина Диброва опубликовала новые снимки с Романом Товстиком, окончательно дав понять, что скрывать отношения она больше не собирается.





После первого совместного выхода в свет Полина всё чаще делится с подписчиками романтичными кадрами — последние из них были сделаны во время путешествия пары.





«Не получить желаемое — это иногда и есть везение. Когда просто — неинтересно. Любовь — охренительное чувство и сила», — подписала Диброва публикацию.