«Охренительное чувство»: Диброва резко ответила на критику из-за снимков с Товстиком
Полина Диброва опубликовала новые снимки с Романом Товстиком, окончательно дав понять, что скрывать отношения она больше не собирается.
После первого совместного выхода в свет Полина всё чаще делится с подписчиками романтичными кадрами — последние из них были сделаны во время путешествия пары.
«Не получить желаемое — это иногда и есть везение. Когда просто — неинтересно. Любовь — охренительное чувство и сила», — подписала Диброва публикацию.Реакция аудитории оказалась неоднозначной. Часть подписчиков поддержала Полину и порадовалась за её личное счастье, однако нашлись и те, кто раскритиковал блогершу. Пользователи упрекнули её в том, что она публично демонстрирует отношения, пока бывшая супруга Товстика, Елена, переживает расставание. На часть негативных комментариев Полина отреагировала жёстко, дав понять, что не намерена оправдываться перед хейтерами.