«Это шоу-бизнес-Товстики»: Гордон высказалась о разводе Самойловой и Джигана
Екатерина Гордон отказалась разбираться в расставании Самойловой и Джигана
Екатерина Гордон прокомментировала самые громкие расставания последних месяцев и не обошла стороной историю развода Оксаны Самойловой и Джигана. Однако в этот раз юрист решила дистанцироваться от обсуждения пары.
В интервью Даве в шоу «Утро. ТНТ» Гордон заявила, что после громкого дела Товстиков больше не хочет вникать в подобные истории из мира шоу-бизнеса. По её словам, в случае с Самойловой и Джиганом сложно понять, где реальный развод, а где элемент публичного образа и контента.
«Непонятно, когда они разводятся, а когда снимаются. Для меня это такие шоу-бизнес-Товстики… Нафиг надо! Не буду никого защищать», — подчеркнула Екатерина.При этом Гордон отметила, что в других резонансных разводах занимает чёткую позицию. Так, в конфликте Михаила и Виктории Галустянов она поддерживает мужчину, а в истории расставания Ярослава Дронова (SHAMAN) с супругой встала на сторону Елены Мартыновой, назвав её «умнейшей женщиной», сыгравшей ключевую роль в становлении артиста.