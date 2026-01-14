«Это шоу-бизнес-Товстики»: Гордон высказалась о разводе Самойловой и Джигана

14 января 2026, 11:36

Екатерина Гордон отказалась разбираться в расставании Самойловой и Джигана

Екатерина Гордон (Фото: Instagram* / @katyagordon)

Екатерина Гордон прокомментировала самые громкие расставания последних месяцев и не обошла стороной историю развода Оксаны Самойловой и Джигана. Однако в этот раз юрист решила дистанцироваться от обсуждения пары.





В интервью Даве в шоу «Утро. ТНТ» Гордон заявила, что после громкого дела Товстиков больше не хочет вникать в подобные истории из мира шоу-бизнеса. По её словам, в случае с Самойловой и Джиганом сложно понять, где реальный развод, а где элемент публичного образа и контента.





«Непонятно, когда они разводятся, а когда снимаются. Для меня это такие шоу-бизнес-Товстики… Нафиг надо! Не буду никого защищать», — подчеркнула Екатерина.