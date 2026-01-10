Достижения.рф

«Бог молнии на брюках»: Ургант показал детям фото Диброва и Долиной и высмеял их

Иван Ургант в выпуске «Взгляда снизу» обсудил с детьми скандалы со звёздами
Иван Ургант (Фото: Instagram* @urgantcom)

Телеведущий Иван Ургант выпустил новую серию программы «Взгляд снизу». В ней он показал детям фотографии российских знаменитостей и предложил угадать, «богами» чего они могут быть.



Девочка, увидев фото Дмитрия Диброва, назвала его «богом технологий», который умеет что-то чинить. Ургант поддержал эту идею, вспомнив недавний случай с расстёгнутой ширинкой у Диброва: «Да, молнию на брюках!». Затем ведущий показал фото Ларисы Долиной, назвав её «богиней погоды в доме».

«Она решает, будет сегодня у нас дом или нет», — пояснил он.
Эта реплика отсылала к истории с покупательницей квартиры Долиной, которая осталась без жилья и денег. В конце Иван пошутил над детским рисунком, где он стоит с поднятыми руками. На вопрос, почему он по пояс в снегу, девочка ответила, что видела его фото без штанов.
«Ты попроси у мамы этот снимок, я тоже хочу посмотреть», — сказал ведущий.
