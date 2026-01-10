«Бог молнии на брюках»: Ургант показал детям фото Диброва и Долиной и высмеял их

10 января 2026, 14:10

Иван Ургант в выпуске «Взгляда снизу» обсудил с детьми скандалы со звёздами

Иван Ургант (Фото: Instagram* @urgantcom)

Телеведущий Иван Ургант выпустил новую серию программы «Взгляд снизу». В ней он показал детям фотографии российских знаменитостей и предложил угадать, «богами» чего они могут быть.





Девочка, увидев фото Дмитрия Диброва, назвала его «богом технологий», который умеет что-то чинить. Ургант поддержал эту идею, вспомнив недавний случай с расстёгнутой ширинкой у Диброва: «Да, молнию на брюках!». Затем ведущий показал фото Ларисы Долиной, назвав её «богиней погоды в доме».

«Она решает, будет сегодня у нас дом или нет», — пояснил он.

«Ты попроси у мамы этот снимок, я тоже хочу посмотреть», — сказал ведущий.