«Бог молнии на брюках»: Ургант показал детям фото Диброва и Долиной и высмеял их
Иван Ургант в выпуске «Взгляда снизу» обсудил с детьми скандалы со звёздами
Телеведущий Иван Ургант выпустил новую серию программы «Взгляд снизу». В ней он показал детям фотографии российских знаменитостей и предложил угадать, «богами» чего они могут быть.
Девочка, увидев фото Дмитрия Диброва, назвала его «богом технологий», который умеет что-то чинить. Ургант поддержал эту идею, вспомнив недавний случай с расстёгнутой ширинкой у Диброва: «Да, молнию на брюках!». Затем ведущий показал фото Ларисы Долиной, назвав её «богиней погоды в доме».
«Она решает, будет сегодня у нас дом или нет», — пояснил он.Эта реплика отсылала к истории с покупательницей квартиры Долиной, которая осталась без жилья и денег. В конце Иван пошутил над детским рисунком, где он стоит с поднятыми руками. На вопрос, почему он по пояс в снегу, девочка ответила, что видела его фото без штанов.
«Ты попроси у мамы этот снимок, я тоже хочу посмотреть», — сказал ведущий.Ранее гонорары Дмитрия Диброва взлетели после развода.