24 июня 2025, 13:25

Ксения Бородина (Фото: Telegram @borodylia0803)

42-летняя Ксения Бородина и 37-летний Николай Сердюков официально зарегистрировали свои отношения 3 июня, а вчера они отпраздновали пышную свадьбу. Церемония прошла в Подмосковье на территории усадьбы Villa Michetti, известной как уголок Италии всего в 50 км от Москвы. О том, как прошло торжество, расскажет «Радио 1».





Содержание Свадьба Ксении Бородиной: наряды невесты и жениха Бородина и Сердюков обменялись клятвами Знаменитые гости и выступления артистов

Свадьба Ксении Бородиной: наряды невесты и жениха

Ксения Бородина с Николаем Сердюковым (Фото: Telegram @borodylia0803)



Бородина и Сердюков обменялись клятвами

«Благодаря тебе я узнал, что такое любовь. Клянусь любить тебя в каждый момент нашей совместной жизни. Я всегда буду твоим верным другом и партнером. Обещаю заботиться о твоих дочерях, защищать тебя и нашу семью. Предупреждаю — это последняя свадьба в твоей жизни. Я не отстану от тебя, пока у нас не появятся дети. Я мечтаю провести с тобой старость и клянусь быть только твоим до конца наших дней. Вечно твой, любовь всей моей жизни».

Ксения Бородина с супругом Ольги Орловой (Фото: Telegram @borodylia0803)



«В общем, мерзкий тип. А Ксению жалко», — подытожила Мартынова.

«Я клянусь тебе, Коля, быть честной и открытой с тобой. Делиться своими мыслями и чувствами даже, когда это трудно. Я буду рядом, когда тебе будет трудно, и буду праздновать твои успехи, как свои собственные».

Ксения Бородина с Николаем Сердюковым (Фото: Telegram @borodylia0803)



Знаменитые гости и выступления артистов