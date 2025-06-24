Чужой муж вел к алтарю, а свой осыпал угрозами: как прошла свадьба Ксении Бородиной, сэкономившей на выступлении Кадышевой
42-летняя Ксения Бородина и 37-летний Николай Сердюков официально зарегистрировали свои отношения 3 июня, а вчера они отпраздновали пышную свадьбу. Церемония прошла в Подмосковье на территории усадьбы Villa Michetti, известной как уголок Италии всего в 50 км от Москвы. О том, как прошло торжество, расскажет «Радио 1».
Свадьба Ксении Бородиной: наряды невесты и женихаКсения уже поделилась первыми свадебными фотографиями — невеста в роскошном белом платье идет к алтарю под руку с мужем Ольги Орловой Валерием, а жених дает клятву заботиться о дочерях Ксении. Платье невесты сочетало в себе консервативный фасон с открытыми плечами и аккуратным декольте, а также пышный шлейф, который позже был снят. На первом танце с женихом Ксения уже появилась без шлейфа. Букет невесты состоял из калл — скрученные цветы выглядели стильно и современно. Эти же цветы она держала в ЗАГСе в начале июня. Образ завершала длинная фата.
Николай выглядел стильно и сдержанно, выбрав белый пиджак в сочетании с черными брюками. Ксения попросила гостей следовать дресс-коду: дамам рекомендовались жемчужно-бежевые наряды, а мужчинам — классические черно-белые комбинации. Церемония прошла на вилле, оформленной в итальянском стиле. По информации источников, аренда этого места обошлась Ксении Бородиной как минимум в три миллиона рублей. Несмотря на статус звезды, привыкшей к роскоши, ей пришлось задуматься о расходах.
Теледива изначально планировала пригласить на свадьбу Надежду Кадышеву, однако в итоге решила отказаться от этой идеи. Стоимость выступления певицы, известной своим хитом «Широка река», оказалась слишком высокой.
Бородина и Сердюков обменялись клятвамиКульминацией церемонии стали трогательные клятвы, которые вызвали слезы у многих присутствующих. Николай, держась за руку с Ксенией, произнес:
«Благодаря тебе я узнал, что такое любовь. Клянусь любить тебя в каждый момент нашей совместной жизни. Я всегда буду твоим верным другом и партнером. Обещаю заботиться о твоих дочерях, защищать тебя и нашу семью. Предупреждаю — это последняя свадьба в твоей жизни. Я не отстану от тебя, пока у нас не появятся дети. Я мечтаю провести с тобой старость и клянусь быть только твоим до конца наших дней. Вечно твой, любовь всей моей жизни».
Свадебная клятва блогера Николая Сердюкова вызвала больше вопросов, чем ожидалось, и была воспринята как угроза, а не как традиционное обещание любви и верности. Об этом в телеграм-канале «Светский хроник» высказалась журналистка Алена Мартынова, кобратив внимание на слова жениха: «Предупреждаю — это последняя свадьба в твоей жизни. Я не отстану от тебя, пока у нас не появятся дети».
Ранее Мартынова упоминала, ссылаясь на свои источники, что Николай контролирует Ксению Бородину. По словам знакомой журналистки, новоиспеченный муж Бородиной внимательно следил за ее личной жизнью во время съемок шоу «Натальная карта», а также обидел ведущую программы и «агрессивно реагировал на зрителей».
«В общем, мерзкий тип. А Ксению жалко», — подытожила Мартынова.Ответная клятва Бородиной была более сдержанной:
«Я клянусь тебе, Коля, быть честной и открытой с тобой. Делиться своими мыслями и чувствами даже, когда это трудно. Я буду рядом, когда тебе будет трудно, и буду праздновать твои успехи, как свои собственные».
Знаменитые гости и выступления артистов
Первый танец под нежную песню Владимира Преснякова «У тебя есть я» стал интимной и эмоциональной частью вечера. После этого на сцене появилась Севиль, исполнившая свои хиты и поднявшая атмосферу праздника. Затем танцпол разогрела Zivert, а за ней выступил Акмаль под громкие аккорды. Гостей также приятно удивил живой оркестр со скрипками, который играл на свежем воздухе.
Среди гостей были звезды российского шоу-бизнеса: Ольга Орлова, Анна Хилькевич, Тимур Хайдаров с супругой Светланой Сильваши, Ирина Мирошкина, Илья и Наталья Соболевы и многие другие.