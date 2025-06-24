«Очень похожи»: Сестра Федора Бондарчука рассказала о его сходстве с 4-летним сыном

24 июня 2025, 05:24

Сестра Федора Бондарчука рассказала о его сходстве с 4-летним сыном

Федор Бондарчук (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Федор Бондарчук поддерживает близкие отношения со своей сестрой Натальей. Последняя всегда находится в курсе дел режиссера и даже может рассказать о событиях в его семье. Как отметила Наталья, 4-летний сын Федора очень поход на него.





Иван является младшим сыном Бонадрчука, который родился в браке с Паулиной Андреевой. Федор регулярно делиться фотографиями малыша с Натальей.





«С братом мы постоянно на связи, регулярно переписываемся сообщениями, делимся фотографиями наших детей и внуков. И мне кажется, что все они, наши младшенькие, очень похожи — одна порода», — поделилась сестра режиссера с изданием «Караван историй».