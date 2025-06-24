Адвокат Павла Прилучного прокомментировала признание Агаты Муцениеце
Известная актриса и телеведущая Агата Муцениеце официально сообщила о своей третьей беременности. Она ожидает ребенка от своего нового избранника, известного музыканта-аккордеониста Петра Дранги, которому недавно исполнилось 41 год. Однако семейное счастье звезды оказалось омрачено обострением конфликта с её бывшим супругом, актёром Павлом Прилучным. Об этом пишет «Voice».
Адвокат Прилучного, Оксана Даниелова, подчеркнула, что информация о беременности Муцениеце не повлияет на судебный процесс, связанный с обвинениями в клевете. По словам адвоката, сама Агата и её представители продолжили распространение недостоверных сведений относительно обстоятельств жизни сына Тимофея, несмотря на предыдущие предупреждения о юридической ответственности.
«Это никоим образом не отразится на ходе судебного разбирательства. Важно отметить, что сторона истца продолжает намеренно искажать факты и давать неверную информацию общественности, зная последствия своих действий», — прокомментировала ситуацию Даниелова.
Ранее оба бывших супруга неоднократно обменивались публичными заявлениями