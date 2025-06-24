«Диво-дивное»: Андреева в купальнике вызвала ажиотаж откровенным фото из чана

24 июня 2025, 10:16

58-летняя Екатерина Андреева в купальнике поразила своих поклонников

Екатерина Андреева ( Фото: Instagram* @ekaterinaandreeva_official )

Российская телеведущая Екатерина Андреева опубликовала в своем Instagram*-аккаунте откровенное фото, которое вызвало ажиотаж среди ее подписчиков.





На снимке 58-летняя знаменитость запечатлена сидящей в усыпанном фруктами и листьями чане с горячей водой, одетая в бордовый купальник на тонких бретелях. Андреева сделала нейтральный макияж и распустила волосы.





«Чудо-чудесное, диво-дивное», — написала она у себя в посте.

