«Диво-дивное»: Андреева в купальнике вызвала ажиотаж откровенным фото из чана
58-летняя Екатерина Андреева в купальнике поразила своих поклонников
Российская телеведущая Екатерина Андреева опубликовала в своем Instagram*-аккаунте откровенное фото, которое вызвало ажиотаж среди ее подписчиков.
На снимке 58-летняя знаменитость запечатлена сидящей в усыпанном фруктами и листьями чане с горячей водой, одетая в бордовый купальник на тонких бретелях. Андреева сделала нейтральный макияж и распустила волосы.
«Чудо-чудесное, диво-дивное», — написала она у себя в посте.Ранее в сети обращали внимание на возможные изменения во внешности телеведущей и предполагали, что она использует фотошоп для улучшения своих снимков.
*Instagram (запрещенная в РФ соцсеть компании Meta).