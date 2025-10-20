Джиган публично поддержал почти бывшую жену Самойлову после отъезда в Израиль
Рэпер Джиган публично выступил в поддержку своей супруги Оксаны Самойловой, несмотря на то, что пара официально подтвердила развод. Поводом стала ситуация со взломом аккаунта модели в соцсетях.
Несколько дней назад Самойлова сообщила, что её страницу захватили мошенники – это произошло вскоре после того, как она объявила о расставании с артистом. Блогер призвала подписчиков не верить публикациям, появляющимся от её имени, и заявила, что вернуть доступ к профилю пока не удаётся.
«Аккаунт Оксаны взломали мошенники, которые разводят людей на деньги!» – написал Джиган в своих соцсетях, подчеркнув, что продолжает переживать за бывшую супругу, несмотря на расстояние и сложный личный этап.Сейчас рэпер находится в Израиле, где пытается отвлечься от грядущего бракоразводного процесса. Самойлова осталась в Москве и не скрывает, что переживает расставание тяжело. Причину разрыва супруги пока не раскрывают, но Оксана ранее заявила, что это не связано с пиаром, как предполагали некоторые пользователи.