Джиган публично поддержал почти бывшую жену Самойлову после отъезда в Израиль

20 октября 2025, 17:59

Джиган поддержал Самойлову, аккаунт которой взломали мошенники

Джиган и Оксана Самойлова (фото: Telegram @sammyfam)

Рэпер Джиган публично выступил в поддержку своей супруги Оксаны Самойловой, несмотря на то, что пара официально подтвердила развод. Поводом стала ситуация со взломом аккаунта модели в соцсетях.





Несколько дней назад Самойлова сообщила, что её страницу захватили мошенники – это произошло вскоре после того, как она объявила о расставании с артистом. Блогер призвала подписчиков не верить публикациям, появляющимся от её имени, и заявила, что вернуть доступ к профилю пока не удаётся.





«Аккаунт Оксаны взломали мошенники, которые разводят людей на деньги!» – написал Джиган в своих соцсетях, подчеркнув, что продолжает переживать за бывшую супругу, несмотря на расстояние и сложный личный этап.