«Даже не помню Анна ли это была»: женился на девушке родного ребёнка и потерял сыновей? Темные пятна на репутации Александра Семчева
Звезда ситкомов Александр Семчев сбросил 100 кг — без операций, только питанием и спортом. Но преображение стоило актёру карьеры и семьи: режиссёры перестали видеть в нём привычного «доброго толстяка», а отношения с сыновьями рухнули. С Кириллом он разругался из-за девушки, внебрачному Павлу, ждавшему признания 15 лет, сказал, что многое пропустил. Лишь младший Фёдор остался рядом. Как живёт сегодня мастер сцены, чем занимаются его наследники и есть ли шанс на прощение, читайте в материале «Радио 1».
Семейная драма Александра Семчева: как ток-шоу разрушили правдуИстория отношений Александра Семчева с сыном Кириллом — одна из самых громких и одновременно запутанных в российском шоу-бизнесе. На телевидении она превратилась в сенсацию с «украденной невестой», но реальность оказалась одновременно и прозаичнее, и тяжелее. Потому что задолго до телевизионных скандалов в этой семье разворачивалась куда более серьёзная драма. Трудности начались, когда Кирилл был подростком. Позже, уже став взрослым, мужчина рассказал на всю страну о своей главной проблеме тех лет — патологической игровой зависимости, лудомании. Он воровал у отца деньги и спускал всё в игровых автоматах.
Суммы пропадали внушительные. Александр Семчев пытался повлиять на наследника, но безуспешно: Кирилл отрицал кражу, а деньги продолжали исчезать, даже когда актёр прятал их в самых неожиданных местах. Тогда Семчев пошёл на отчаянный шаг: купил сейф и установил напротив него скрытую камеру. Запись подтвердила то, что отец и так знал — сын открывал сейф ключом и забирал наличность. На программе «Судьба человека» Александр Семчев подтвердил: «Всё, что рассказал Кирилл, — правда».
Постановка, ставшая клеймомЕсли история с камерой была реальной, хоть и выставленной на публику, то следующий скандал оказался откровенной фикцией. В одном из выпусков ток-шоу «На самом деле» с Дмитрием Шепелевым была разыграна драма: якобы Александр Семчев увёл у родного сына девушку по имени Анна. В студии звучали признания, полушёпотом обсуждались интимные подробности, а зрителям рассказывали, что трое — отец, сын и Анна — несколько месяцев жили под одной крышей, пока конфликт не выплеснулся на всю страну. Правда вскрылась позже: все участники, включая избранницу Кирилла, признали, что это была постановка за деньги. Никакого романа отца с невестой сына в реальности не существовало. Семчев-старший впоследствии называл участие в этом спектакле огромной глупостью и своей самой серьёзной ошибкой. Он, по собственным словам, не предполагал, что публика поверит в вымысел безоговорочно.
«Да вы что! Я даже не помню, Анна это была или не Анна. Ну как я мог увести девушку у собственного сына?! Это был постановочный телеспектакль, работа за деньги», — признался он изданию «СтарХит».
Строгое воспитание, Щука и пиво: тернистый путь мастера характерных ролейАлександр Семчев родился в 1969 году в Тверской области. Отец оставил семью, когда мальчику не было и года, и мать-педиатр воспитывала детей в строгих условиях. Именно она первой разглядела в сыне артистическую жилку: уже в детстве, участвуя в сценках, он легко перевоплощался в разных героев, а в десять лет дебютировал в роли Бабы-Яги, покорив публику. Чтобы помочь семье, летом подросток брался за любую работу. После армии мечта о сцене лишь окрепла. Вернувшись, Александр начал с должности завхоза в местном театре. Однако режиссёр разглядел в глазах юноши интерес и предложил ему эпизод в постановке. Так Семчев впервые вышел на сцену. Вскоре он поступил в Щукинское училище, которое покинул на первом же курсе из-за дисциплинарных нарушений. Год работал барменом, после чего восстановился. В 1997 году принят во МХТ имени Чехова по приглашению Олега Ефремова. Сыграл множество ролей, включая яркие работы в спектаклях «Женитьба» и «Белая гвардия», закрепив за собой статус мастера характерных амплуа. В кино он дебютировал поздно, но быстро стал незаменимым актёром второго плана, органично воплощая жуликов и чиновников. Однако всенародную узнаваемость ему принесла реклама пива, отмеченная премией «Рекламное лицо года». Этот образ стал его визитной карточкой.
Зачем Семчев похудел и почему режиссёры оказались к этому не готовыРешение Александра Семчева похудеть было продиктовано не модой, а реальной угрозой для жизни. Преддиабет, перешедший в диабет второго типа, и огромный вес заставили актёра взглянуть правде в глаза.
«Страшно стало несколько лет назад, когда я встал на весы и увидел 189 килограммов», — рассказал Александр Семчев в программе «Пусть говорят».Каждый спектакль давался с трудом: одышка, боли в суставах, отёки — организм работал на пределе. Семчев выбрал путь жёсткой дисциплины. Он полностью пересмотрел питание: маленькие порции, восемь приёмов пищи в день, отказ от жареного и сладкого. Физическую нагрузку начинал с одного километра в час на дорожке, постепенно переходя к бегу. За год вес снизился до 90 килограммов.
«Я худел не для того, чтобы кого-то удивить, — это было осознанное, взвешенное решение для себя. И вопрос силы воли», — рассказывал Семчев.Однако преображение тела обернулось профессиональным парадоксом: режиссёры, привыкшие к амплуа «доброго толстяка», растерялись и стали реже предлагать роли. При этом в театре — во МХТ им. Чехова, на Бронной, в Театре Наций — Семчев, напротив, получил шанс на драматические роли, о которых давно мечтал.
Почему Мартиросян сбежал из США, за что его простила жена и при чём тут Яна Кошкина?
«Возможно, в кино такой типаж не всегда угоден, но в театре с этим проблем нет», — философски замечал он.
«Здравствуй, папа»: непризнанный сынИстория внебрачного сына Александра Семчева, Павла Можинова, началась в 1989 году, когда актёр встретил студентку медучилища Татьяну. Узнав о беременности, он предложил избавиться от ребёнка, но девушка настояла на своём. Павел родился в ноябре 1990 года: Семчев официально признал отцовство и платил алименты, но в жизни ребёнка не участвовал. Первая личная встреча произошла, когда Павлу было 12 лет: после спектакля в Брянске мальчик подошёл к отцу и сказал: «Здравствуй, папа». Семчев пригласил их за кулисы, обменялся телефонами — и больше не позвонил.
«Он не был настроен негативно. Мы обменялись телефонами, он обещал позвонить, но не позвонил. Потом решил, что не буду навязчивым, и оборвал эту связь», — вспоминал Павел в одном из ток-шоу.Пять лет спустя, на съёмках передачи «Пусть говорят», мастеру трагикомедии устроили сюрприз, приведя повзрослевшего наследника в студию, но актёр молча прошёл мимо, не подав руки. Старший сын не озлобился: выучился на монтёра, работает на железной дороге, женился, в 2019 году у него родилась дочь Валерия. Семчев стал дедушкой, боясь повторить старые ошибки; с внучкой ведёт себя иначе: артист максимально включён в её жизнь и не жалеет для малышки душевного тепла. С Павлом у них приятельские отношения.
Один из троих: почему лишь Фёдор получил любовь отцаОтношения Александра Семчева с костюмером Людмилой Вороновой продлились всего два года, но подарили ему сына Фёдора, рождённого в 2005 году после долгого лечения пары от бесплодия. На этот раз актёр повёл себя иначе: возможно, потому что отцовство совпало с пиком его карьеры, и он наконец почувствовал вкус настоящего признания. Фёдор — единственный сын, к которому Семчев испытывает искреннюю привязанность: он водил его в школу, занимался спортом, старался быть рядом. Сегодня младший наследник выбрал путь, не связанный с кино, но отец продолжает его опекать и финансово поддерживать, называя отпрыска своей главной отдушиной. При этом Семчев честно признаёт: глубокой связи с внуками от других детей у него нет.
«Я знаю, что у меня есть внуки; я понимаю это головой, но не сердцем. Потому что не держал на руках. Извините, говорю как есть», — произнёс Александр в интервью YouTube-каналу «Эмпатия Манучи».
Семчев о позднем признанииВ апреле 2024 года Александр Семчев получил звание народного артиста России, но отреагировал на награду сдержанно.
«Я уже в том возрасте, когда люди не теряют голову из-за того, что получили звание. Хотя, конечно, это приятно», — рассказывал он в интервью «Комсомольской правде».Признание пришло в период, когда актёр по-прежнему востребован: среди его последних работ — сериалы «Фандорин. Азазель», «Стрим», фильм «Роднина» и множество театральных ролей во МХТ, Театре Наций и Театре на Бронной. При этом публичные высказывания Семчева всё чаще становятся поводом для дискуссий. Он резко отзывается об уехавших из России коллегах.
«По-моему, это большая глупость... Бог им судья, уехали и уехали, но когда-то, наверное, придётся и вернуться», — заявил Александр в интервью на YouTube-канале.Основная занятость артиста сегодня — это сцена. Мастер комедийного жанра остаётся в труппе МХТ имени Чехова, который называет своей творческой родиной, и регулярно выходит на сцену. Он востребован и на других театральных площадках Москвы, таких как Театр на Малой Бронной и Театр Наций. Со старшими сыновьями, Кириллом и Павлом, общение со временем наладилось, хотя и остаётся непростым.