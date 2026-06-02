Почему Мартиросян сбежал из США, за что его простила жена и при чём тут Яна Кошкина?
Мало кто знает, но по первой профессии Гарик Мартиросян — врач-невропатолог, и начинал будущий юморист с искренним желанием исцелять людей. Но уйти от призвания артиста ему не удалось. Теперь он знаменитый шоумен, который не только блистательно шутит сам, но и создает проекты, покоряющие миллионы. Его биография полна сюрпризов, и недавний шаг — очередное тому подтверждение. Что именно задумал старожил Comedy на этот раз и чем удивил поклонников, читайте в материале «Радио 1».
Между сценой и анатомичкойС детства Мартиросян усвоил простое правило: фамилия обязывает. В его семье действительно было немало уважаемых людей: дед по матери занимал пост заместителя министра торговли СССР, дед по отцу руководил школой, мама стала доктором медицинских наук, а отец-инженер славился широким кругозором. В обычной школе требования к нему были особенно строгими — директором учебного заведения руководил родственник Гарика. С парня спрашивали куда жестче, чем со сверстников.
Но Мартиросян легко сочетал отличную учёбу с занятиями в театральном кружке, где быстро получал ведущие роли, музыкальной школой и спортивной секцией. Самостоятельно освоив несколько инструментов и научившись сочинять мелодии, позже он всё же перестал заниматься музыкой — ему стало тяжело совмещать все направления. Несмотря на очевидный актёрский дар, подросток всерьёз не планировал связывать жизнь с искусством. С ранних лет юноша мечтал помогать людям, как мама, и после школы поступил в медицинский университет Еревана.Даже первое знакомство с моргом не остудило энтузиазм студента: пока некоторые однокурсники теряли сознание от вида вскрытого тела, Гарик с приятелем прихватили пару лежавших отдельно позвонков и, продемонстрировав их водителю маршрутки, бесплатно доехали до дома. Будущий доктор благополучно окончил вуз и несколько лет работал по специальности. Возможно, со временем Мартиросян стал бы известным врачом, но судьбу изменил КВН, навсегда направив кавказского интеллектуала в мир юмора и сцены.
Участие в команде КВН и отъезд из РоссииГарик Мартиросян попал в команду КВН «Новые армяне» ещё студентом, но изначально не планировал выходить на сцену. Будущий врач отвечал за техническую часть и подыгрывал на клавишных. Однако выразительную внешность фактурного клавишника заметили коллеги, и Мартиросян стал полноценным участником. Сам Гарик не воспринимал КВН всерьёз, поэтому стремительный проход команды в Высшую лигу стал для него приятным сюрпризом. Успех заставил скептика Мартиросяна полностью погрузиться в работу. Вскоре выяснилось, что он отлично пишет шутки, и Гарик быстро стал капитаном. Под его руководством «Новые армяне» выиграли чемпионат, Летний кубок и «Голосящего КиВиНа», завоевав любовь миллионов зрителей.
В период расцвета команда много гастролировала, а Гарик параллельно писал юмор для других коллективов, превратив это занятие в стабильный источник дохода. Когда «Новые армяне» прекратили существование как проект, почти вся команда отправилась покорять Америку. Но уже через полтора месяца Мартиросян с женой Жанной, сопровождавшей супруга в турне, вернулись в Москву, решив, что «американская мечта» слишком размыта, а в России для них открываются куда более реальные перспективы. Именно эта поездка дала импульс к созданию нового проекта. Вдохновившись американским форматом Stand Up и опираясь на опыт сочинского вечера чёрного юмора, Мартиросян запустил на ТНТ Comedy Club, став его ключевым резидентом и продюсером. Несмотря на первоначальный ажиотаж, интерес зрителей постепенно снизился, и сам Мартиросян отошёл от активных выступлений, переключившись на продюсирование. Тем не менее, юморист не исчез с медиаполя: шоумен продолжал гастролировать, развивать сольные проекты и регулярно появлялся в жюри телеконкурсов. Ситуация обострилась в 2022 году, когда в сети распространились слухи о возвращении Гарика в Армению, что многие восприняли как бегство.
Однако эта информация не подтвердилась. На деле артист лишь наладил сотрудничество с армянскими коллегами, помогая развивать детские театральные постановки. Постепенно втянувшись в процесс, он нашёл неожиданную отдушину, отмечая, что получает невероятные эмоции, наблюдая за искренним смехом и восторгом юных зрителей. При этом работы в России меньше не стало. За последние три года Мартиросян запустил на ТНТ проекты «Конфетка» и «Ярче звёзд», а также снялся в комедиях «Иван Васильевич меняет всё» и «Наша Russia. 8 марта», выступив в каждой из них одновременно актёром и продюсером. Даже в ритме бесконечных перелётов, съёмок и деловых встреч сценарист продолжает генерировать новые идеи для телевидения и тщательно выкраивает время для своей семьи.
Что на самом деле связывало Мартиросяна и Яну КошкинуГарик Мартиросян познакомился со своей будущей женой Жанной Левиной в 1997 году на фестивале КВН в Сочи, куда девушка приехала в составе группы поддержки команды Ставропольского юридического университета. Всё время, пока шёл фестиваль, они общались. А после Жанна уехала на сессию, не оставив контактов, и молодые люди встретились лишь год спустя на том же мероприятии. Не скрывая своих чувств, Гарик признался, что вспоминал о ней весь этот год.
Искренность и основательность молодого человека покорили Жанну. На этот раз будущие супруги обменялись телефонами, начали встречаться, потом познакомились с родителями друг друга и уже в 1998 году сыграли свадьбу. Жанна стала надёжной спутницей, повсюду следуя за мужем на гастролях с «Новыми армянами». Вскоре пара приняла решение переехать в Москву. Путь в столицу сопровождался финансовыми трудностями, однако Мартиросян неустанно работал, чтобы обеспечить семье достойную жизнь, и все их усилия в итоге полностью оправдались. Ради сохранения семьи Жанне пришлось оставить карьеру юриста: из-за ненормированного графика Гарика супруги практически не виделись. Сделав выбор в пользу дома, она стала его надёжной опорой и верной спутницей во всех начинаниях.
После рождения дочери Жасмин в 2004 году и сына Даниэля в 2009 году Жанна не ограничилась ролью домохозяйки: она написала книгу «Дневник жены юмориста» и запустила собственный женский стендап-проект. Мартиросян с гордостью отмечает, что у супруги получается всё, за что она берётся, а их почти тридцатилетний союз окончательно закрепил за шоуменом репутацию примерного семьянина.
Правда, это не уберегло наставника молодых резидентов от слухов о романе с актрисой Яной Кошкиной, известной по проекту «Однажды в России». Сама Кошкина всё категорически опровергала.
«Наши отношения с Гариком Мартиросяном были выдуманы от начала до конца. Причём абсолютно без моего участия. Мы даже знакомы с ним не были...» — говорила она в интервью изданию «СтарХит».Позже звезда комедийных сериалов уточнила, что их знакомство действительно было «шапочным», но подчеркнула, что оправдываться ей не в чем, поскольку самого романа не существовало. Мартиросян предпочёл не вступать в полемику, а Жанна реагировала на сплетни с иронией.
Оставил семью без гроша ради 21-летней красавицы? Когда Алферова узнала об измене Егора Бероева и как происходит раздел имущества
«Я считаю, что это полный бред, который, откровенно говоря, даже смешно комментировать. Слухи о нашем разводе появляются с завидной регулярностью. Мы с Гариком шутим, что чувствуем себя звёздами мексиканского сериала», — делилась она в интервью.Супруги по-прежнему вместе и не намерены менять свой уклад. Шоумен сознательно игнорирует сплетни, предпочитая посвящать время работе и близким. Сценарист и импровизатор убеждён: если его творчество дарит людям улыбки, значит, детская мечта сбылась. В 2023 году эта философия воплотилась в музыкальном шоу «Конфетка» на ТНТ, которое Гарик ведёт вместе с Мариной Кравец. По мнению продюсера, первая леди Comedy давно заслужила собственный проект, продемонстрировав высокую работоспособность и профессионализм, что подтвердилось даже тем, как актриса сумела скрыть беременность в плотном съёмочном графике.