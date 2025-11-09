«Делал много ошибок и грехов»: неудачные отношения, психиатрическая клиника и ненависть к Украине. Как сейчас живёт Виктор Сухоруков?
Звезда фильмов «Брат» и «Брат 2» Виктор Сухоруков 10 ноября отпразднует 74-летие. Лучшие роли, неудачи в личной жизни, борьба с алкоголизмом и политическая позиция артиста – в материале «Радио 1».
Биография
Виктор Сухоруков родился 10 ноября 1951 года в городе Орехово-Зуево Московской области в семье работников ткацкой фабрики. С детства он мечтал о сцене и занимался танцами. В подростковом возрасте будущий актёр стал ездить в Москву на кинопробы.
Первые роли были эпизодическими – в основном актёр снимался в массовке. После восьмого класса он попытался поступить в цирковое училище, но его не приняли из-за отсутствия полного среднего образования. Получив аттестат, Сухоруков вновь отправился в Москву, чтобы поступить в театральное училище, но экзамены тогда не сдал и пошёл служить в армию, где стал организатором художественной самодеятельности.
Вернувшись, Сухоруков некоторое время работал на родной ткацкой фабрике, но мечта стать актёром не угасла. В 1974 году он поступил в ГИТИС на курс Всеволода Остальского. По словам артиста, режиссёр сначала всячески отказывался его принимать, говоря: «Либо ненормальный, либо гениальный». Но в итоге в 1978 году Сухоруков окончил институт.
Театр
Сразу после выпуска Пётр Фоменко пригласил Сухорукова в Ленинградский театр комедии имени Акимова, где он играл в постановках «Добро. Ладно. Хорошо», «Характеры», «Тёркин на том свете» и «Сказка Арденского леса». В начале 1980-х после ухода Фоменко новый директор уволил Сухорукова «за нарушение трудовой дисциплины», что актёр позже объяснил проблемами с алкоголем.
С этого момента начался непростой период в его жизни. Сухоруков работал грузчиком, мойщиком посуды, собирал бутылки. Но, к счастью, в 1986 году его приняли в Ленинградский государственный театр имени Ленинского Комсомола (ныне «Балтийский дом»), где он прослужил семь лет.
В 1990-е годы Сухоруков сотрудничал с Театром драмы и комедии на Литейном, затем вернулся в Театр комедии имени Акимова (1995–2001).
В 2000 году артист переехал в Москву и работал в Театре имени Вахтангова, Театре на Малой Бронной и антрепризной компании Олега Меньшикова «Театральное товарищество 814». В 2011–2021 годах Сухоруков служил в Театре имени Моссовета, сыграв в постановках «Р. Р. Р.», «Царство отца и сына», «Римская комедия», «Встречайте, мы уходим». В 2022 году он прекратил сотрудничество с Вахтанговским театром, объяснив это разногласиями с руководством.
Кино
Сухоруков впервые появился на экране в 1973 году в фильме Родиона Нахапетова «С тобой и без тебя». Однако в финальной версии картины эту сцену вырезали. Первую главную роль он получил в 1989 году в комедии «Бакенбарды» Юрия Мамина.
С начала 1990-х началось активное сотрудничество Сухорукова с Алексеем Балабановым: фильмы «Счастливые дни» (1991), «Замок» (1994), а затем культовая драма «Брат» (1997), где Сухоруков сыграл киллера Виктора Багрова. Фильм принёс артисту всероссийскую известность, а продолжение – «Брат 2» (2000) – закрепило его популярность.
В 2003 году Сухоруков сыграл императора Павла I в «Бедном, бедном Павле», получив за эту роль премии «Ника» и «Белый слон». В 2006 году он исполнил роль отца Филарета в фильме «Остров», за которую также получил несколько наград.
В 2022–2025 годах Сухоруков снялся в сериалах «Мир! Дружба! Жвачка!» (3 сезон), «Последний богатырь. Наследие» и «Искупление». Всего за свою карьеру в кино он сыграл более 120 ролей, а также принимал участие в озвучке героев анимационных фильмов, включая «Иван Царевич и Серый Волк», «Приключения в Изумрудном городе», «Карлик Нос» и «Суворовъ».
Личная жизнь
Виктор Сухоруков не женат и не имеет детей. Артист признавался, что женщины часто не воспринимали его всерьёз.
«Я сделал предложение одной женщине – посмеялась. Были ещё отношения, но будто не со мной – то ли несерьёзно меня воспринимали, то ли какие-то у них свои были цели и задачи, то ли я был в их глазах ничтожеством. В этот период я был слаб, делал много ошибок и грехов», – откровенно делился Сухоруков.
Актёр предпочитает не афишировать личную жизнь, однако известно, что он активно поддерживал свою сестру Галину, помогая воспитывать её сына Ивана после того, как тот лишился отца.
Мнение об СВО
В сентябре 2022 года Виктор Сухоруков публично поддержал проведение Россией специальной военной операции на Украине.
«Я против поражения в этой военной операции. Если армия, огромное число подготовленных военными академиями людей вместе с гражданской властью решили, что нужно это сделать, значит, в этом возникла кровная, жизненная необходимость», – говорил тогда актёр.
Также он называл врагами граждан Украины, которые после присоединения Крыма к России проявляют враждебность к россиянам.
«Все те хохлы, которые ненавидят меня и в моём лице мой народ, – мои враги. Будь они прокляты. Крым был русским, остаётся русским и будет всегда русским. Бог велел», – заявлял артист.
В 2023 году Сухоруков обратился к ВСУ, процитировав фразу из фильма «Брат-2»: «Вы мне, гады, ещё за Севастополь ответите!». В том же году Владимир Зеленский ввёл против него персональные санкции. Сухоруков прокомментировал это так: «Наверное, он завидует моей славе, моему таланту, моей счастливой жизни, моей стране. Я даже не понимаю этой темы».
Кроме того, актёр выразил поддержку президенту России Владимиру Путину, назвав его «исторической, сильнейшей личностью» и подчеркнув заслугу по строительству Крымского моста: «Да за один Крымский мост его можно на иконе рисовать!». В 2024 году Сухоруков стал доверенным лицом Путина на президентских выборах.
Как Сухоруков попал в психиатрическую клинику
Одной из самых трудных ролей для артиста стала роль Виктора Ивановича в фильме Алексея Балабанова «Про уродов и людей» (1998). Персонаж вызывал у актёра сильное отторжение.
Сухоруков признавался, что во время работы над ролью начал пить: приходил на съёмочную площадку с пакетом из-под кефира, наполненным водкой, и употреблял его в течение дня. Это в итоге привело актёра в психиатрическую клинику, откуда он продолжал ездить на съёмки.
Виктор Сухоруков сейчас
Актёр продолжает сниматься в кино и принимает участие в различных ток-шоу. 13 ноября на большие экраны выходит картина «Искупление», в которой Сухоруков сыграл главную роль. Также в настоящее время в производстве находятся два фильма с участием Виктора Ивановича – «1812. Охота на Императора» и «Красавица».