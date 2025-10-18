Актёра Виктора Сухорукова экстренно госпитализировали с подозрением на онкологию
Актёр Виктор Сухоруков поступил в больницу с подозрением на онкологическое заболевание. Поводом для госпитализации стали носовые кровотечения, которые беспокоили артиста на протяжении полугода. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
В течение последних шести месяцев 73-летний актёр отмечал регулярные носовые кровотечения, снижение слуха и общую слабость. Врачи провели комплексное обследование, выявили опухоль в носовой полости и придаточных пазухах и выполнили операцию. Новообразование имело доброкачественный характер.
Уже через три дня Сухоруков покинул медицинское учреждение. Врачи рекомендовали ему отказаться от занятий спортом, авиаперелётов, посещения бани и сексуальной активности сроком не менее чем на три недели.
Ранее Виктор Сухоруков уже оказывался в больнице с жалобами на боль и першение в груди.
Читайте также: