Актёра Виктора Сухорукова экстренно госпитализировали с подозрением на онкологию

18 октября 2025, 10:38

У Виктора Сухорукова обнаружили опухоль в носовой полости

Виктор Сухоруков (Фото: Instagram* @viktor_sukhorukov_official)

Актёр Виктор Сухоруков поступил в больницу с подозрением на онкологическое заболевание. Поводом для госпитализации стали носовые кровотечения, которые беспокоили артиста на протяжении полугода. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.