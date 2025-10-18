«Грязно работаете»: Виктор Сухоруков вышел на связь после слухов о госпитализации
Виктор Сухоруков опроверг слухи о своей госпитализации
Народный артист России Виктор Сухоруков опроверг слухи о своей госпитализации.
В комментарии для «NEWS.ru» актёр сообщил, что в настоящий момент едет в Санкт-Петербург на поезде.
«Докладываю, сейчас, сию минуту, Сухоруков едет в «Сапсане» играть спектакль «Старший сын», в Петербург, вечером, дворец культуры Ленсовета. Приходите и увидите разоблачительное выступление ваших коллег. Грязно ваши коллеги работают», — отметил артист.Ранее Telegram-канал Mash распространил информацию о возможной госпитализации артиста. Сообщалось, что у Сухорукова обнаружили опухоль в носовой полости после шести месяцев регулярных носовых кровотечений.
