Виктор Сухоруков: санкции Украины не повлияли на мою жизнь
Народный артист России Виктор Сухоруков прокомментировал включение в санкционные списки Украины. Актер подчеркнул, что чувствует себя на родине уверенно и спокойно.
В 2023 году 73-летний артист оказался в санкционном списке Украины из-за публичной поддержки российской специальной военной операции.
«Я у себя дома, среди своих людей. Предан и служу своему Отечеству», — сказал Сухоруков в беседе с «Газетой.Ru».
Виктор Сухоруков — один из самых узнаваемых российских актеров. Он прославился благодаря ролям в фильмах «Брат» и «Брат 2», а также картинам «Про уродов и людей», «Антикиллер», «Жмурки», «Остров» и сериалу «Мир! Дружба! Жвачка!».