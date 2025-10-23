Виктор Сухоруков: санкции Украины не повлияли на мою жизнь

23 октября 2025, 10:55

Виктор Сухоруков (Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин)

Народный артист России Виктор Сухоруков прокомментировал включение в санкционные списки Украины. Актер подчеркнул, что чувствует себя на родине уверенно и спокойно.





В 2023 году 73-летний артист оказался в санкционном списке Украины из-за публичной поддержки российской специальной военной операции.





«Я у себя дома, среди своих людей. Предан и служу своему Отечеству», — сказал Сухоруков в беседе с «Газетой.Ru».

