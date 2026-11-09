09 ноября 2026, 14:03

Виктор Сухоруков (фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Актеру Виктору Сухорукову, известному зрителям по культовым ролям в картинах «Брат», «Брат 2», «Остров» и «Бедный, бедный Павел», 10 ноября исполняется 75 лет. Этот народный артист России прошел путь от увольнения по «волчьей» статье и бродяжничества до статуса одного из самых узнаваемых лиц отечественного кино. О лучших ролях, неудачах в личной жизни, борьбе с алкоголизмом и политической позиции артиста – в материале «Радио 1».





Содержание Биография Виктора Сухорукова Работа в Сухорукова в театре Сухоруков в кино Личная жизнь Виктора Сухорукова Мнение об СВО Как Сухоруков попал в психиатрическую клинику Виктор Сухоруков сейчас

Биография Виктора Сухорукова

Виктор Сухоруков (фото: Instagram* @victor_sukhorukov_official)

Работа в Сухорукова в театре

Виктор Сухоруков в спектакле «Римская комедия (Дион)» в постановке Павла Хомского в театре Моссовета

(фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Сухоруков в кино

Личная жизнь Виктора Сухорукова

«Я сделал предложение одной женщине – посмеялась. Были ещё отношения, но будто не со мной – то ли несерьёзно меня воспринимали, то ли какие-то у них свои были цели и задачи, то ли я был в их глазах ничтожеством. В этот период я был слаб, делал много ошибок и грехов», – откровенно делился Сухоруков.

Виктор Сухоруков (фото: Instagram* @victor_sukhorukov_official)

Мнение об СВО

«Я против поражения в этой военной операции. Если армия, огромное число подготовленных военными академиями людей вместе с гражданской властью решили, что нужно это сделать, значит, в этом возникла кровная, жизненная необходимость», – говорил тогда актёр.

«Все те хохлы, которые ненавидят меня и в моём лице мой народ, – мои враги. Будь они прокляты. Крым был русским, остаётся русским и будет всегда русским. Бог велел», – заявлял артист.

«Наверное, он завидует моей славе, моему таланту, моей счастливой жизни, моей стране. Я даже не понимаю этой темы».

Как Сухоруков попал в психиатрическую клинику

Виктор Сухоруков (фото: РИА Новости/Владимир Вяткин)

Виктор Сухоруков сейчас

«Я понял, что не хочу больше работать с некоторыми людьми, которые возомнили себя выше всех, князьками. Речь, в частности, про Евгения Князева», — говорил тогда актер.