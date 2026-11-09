«Будь они прокляты»: увольнение за пьянство, санкции Зеленского и роли, от которых противно. Виктору Сухорукову 75 лет
Актеру Виктору Сухорукову, известному зрителям по культовым ролям в картинах «Брат», «Брат 2», «Остров» и «Бедный, бедный Павел», 10 ноября исполняется 75 лет. Этот народный артист России прошел путь от увольнения по «волчьей» статье и бродяжничества до статуса одного из самых узнаваемых лиц отечественного кино. О лучших ролях, неудачах в личной жизни, борьбе с алкоголизмом и политической позиции артиста – в материале «Радио 1».
Биография Виктора СухоруковаВиктор Сухоруков родился 10 ноября 1951 года в городе Орехово-Зуево Московской области в семье работников ткацкой фабрики. С детства он мечтал о сцене и занимался танцами. В подростковом возрасте будущий актёр стал ездить в Москву на кинопробы.
Первые роли были эпизодическими – в основном актёр снимался в массовке. После восьмого класса он попытался поступить в цирковое училище, но его не приняли из-за отсутствия полного среднего образования. Получив аттестат, Сухоруков вновь отправился в Москву, чтобы поступить в театральное училище, но экзамены тогда не сдал и пошёл служить в армию, где стал организатором художественной самодеятельности.
Вернувшись, Сухоруков некоторое время работал на родной ткацкой фабрике, но мечта стать актёром не угасла. В 1974 году он поступил в ГИТИС на курс Всеволода Остальского. По словам артиста, режиссёр сначала всячески отказывался его принимать, говоря: «Либо ненормальный, либо гениальный». Но в итоге в 1978 году Сухоруков окончил институт.
Работа в Сухорукова в театреСразу после выпуска Пётр Фоменко пригласил Сухорукова в Ленинградский театр комедии имени Акимова, где он играл в постановках «Добро. Ладно. Хорошо», «Характеры», «Тёркин на том свете» и «Сказка Арденского леса». В начале 1980-х после ухода Фоменко новый директор уволил Сухорукова «за нарушение трудовой дисциплины», что актёр позже объяснил проблемами с алкоголем.
С этого момента начался непростой период в его жизни. Сухоруков работал грузчиком, мойщиком посуды, собирал бутылки. Но, к счастью, в 1986 году его приняли в Ленинградский государственный театр имени Ленинского Комсомола (ныне «Балтийский дом»), где он прослужил семь лет.
В 1990-е годы Сухоруков сотрудничал с Театром драмы и комедии на Литейном, затем вернулся в Театр комедии имени Акимова (1995–2001).
В 2000 году артист переехал в Москву и работал в Театре имени Вахтангова, Театре на Малой Бронной и антрепризной компании Олега Меньшикова «Театральное товарищество 814». В 2011–2021 годах Сухоруков служил в Театре имени Моссовета, сыграв в постановках «Р. Р. Р.», «Царство отца и сына», «Римская комедия», «Встречайте, мы уходим». В 2022 году он прекратил сотрудничество с Вахтанговским театром, объяснив это разногласиями с руководством.
Сухоруков в киноВиктор Сухоруков впервые появился на экране в 1973 году в фильме Родиона Нахапетова «С тобой и без тебя». Однако в финальной версии картины эту сцену вырезали. Первую главную роль он получил в 1989 году в комедии «Бакенбарды» Юрия Мамина.
С начала 1990-х началось активное сотрудничество Сухорукова с Алексеем Балабановым: фильмы «Счастливые дни» (1991), «Замок» (1994), а затем культовая драма «Брат» (1997), где Сухоруков сыграл киллера Виктора Багрова. Фильм принёс артисту всероссийскую известность, а продолжение – «Брат 2» (2000) – закрепило его популярность.
В 2003 году Сухоруков сыграл императора Павла I в «Бедном, бедном Павле», получив за эту роль премии «Ника» и «Белый слон». В 2006 году он исполнил роль отца Филарета в фильме «Остров», за которую также получил несколько наград.
В 2022–2025 годах Сухоруков снялся в сериалах «Мир! Дружба! Жвачка!» (3 сезон), «Последний богатырь. Наследие» и «Искупление». Всего за свою карьеру в кино он сыграл более 120 ролей, а также принимал участие в озвучке героев анимационных фильмов, включая «Иван Царевич и Серый Волк», «Приключения в Изумрудном городе», «Карлик Нос» и «Суворовъ».
Личная жизнь Виктора СухоруковаВиктор Сухоруков не женат и не имеет детей. Артист признавался, что женщины часто не воспринимали его всерьёз.
«Я сделал предложение одной женщине – посмеялась. Были ещё отношения, но будто не со мной – то ли несерьёзно меня воспринимали, то ли какие-то у них свои были цели и задачи, то ли я был в их глазах ничтожеством. В этот период я был слаб, делал много ошибок и грехов», – откровенно делился Сухоруков.Актёр предпочитает не афишировать личную жизнь, однако известно, что он активно поддерживал свою сестру Галину, помогая воспитывать её сына Ивана после того, как тот лишился отца.
Мнение об СВОВ сентябре 2022 года Виктор Сухоруков публично поддержал проведение Россией специальной военной операции на Украине.
«Я против поражения в этой военной операции. Если армия, огромное число подготовленных военными академиями людей вместе с гражданской властью решили, что нужно это сделать, значит, в этом возникла кровная, жизненная необходимость», – говорил тогда актёр.Также он называл врагами граждан Украины, которые после присоединения Крыма к России проявляют враждебность к россиянам.
«Все те хохлы, которые ненавидят меня и в моём лице мой народ, – мои враги. Будь они прокляты. Крым был русским, остаётся русским и будет всегда русским. Бог велел», – заявлял артист.В 2023 году Сухоруков обратился к ВСУ, процитировав фразу из фильма «Брат-2»: «Вы мне, гады, ещё за Севастополь ответите!». В том же году Владимир Зеленский ввёл против него персональные санкции. Сухоруков прокомментировал это так:
«Наверное, он завидует моей славе, моему таланту, моей счастливой жизни, моей стране. Я даже не понимаю этой темы».Кроме того, актёр выразил поддержку президенту России Владимиру Путину, назвав его «исторической, сильнейшей личностью» и подчеркнув заслугу по строительству Крымского моста: «Да за один Крымский мост его можно на иконе рисовать!». В 2024 году Сухоруков стал доверенным лицом Путина на президентских выборах.
Как Сухоруков попал в психиатрическую клиникуОдной из самых трудных ролей для артиста стала роль Виктора Ивановича в фильме Алексея Балабанова «Про уродов и людей» (1998). Персонаж вызывал у актёра сильное отторжение.
Сухоруков признавался, что во время работы над ролью начал пить: приходил на съёмочную площадку с пакетом из-под кефира, наполненным водкой, и употреблял его в течение дня. Это в итоге привело актёра в психиатрическую клинику, откуда он продолжал ездить на съёмки.
Виктор Сухоруков сейчасСейчас Сухоруков продолжает активно работать, хотя его последние годы на сцене были сложными. Весной 2022 года он перестал сотрудничать с Театром имени Вахтангова, где семь лет играл в спектакле «Улыбнись нам, Господи», из-за разногласий с коллегами.
«Я понял, что не хочу больше работать с некоторыми людьми, которые возомнили себя выше всех, князьками. Речь, в частности, про Евгения Князева», — говорил тогда актер.Однако в 2026 году Сухоруков триумфально вернулся на эту сцену в спектакле «Блеск и пепел» в роли ювелира Павла Кутейникова. Премьера состоялась 2 июня, а сам актер оценил работу молодых коллег словами: «Золотая молодежь! Каждый из них заслуживает отдельного разговора, внимания, зрительской любви».
В кино у Сухорукова тоже плотный график. В ноябре 2025 года на экраны вышел черно-белый мистический триллер «Искупление», где он сыграл бесноватого знахаря в компании Сергея Безрукова и Никиты Кологривого. Что касается 2026 года, то одной из главных премьер должен стать фильм Владимира Бортко «Сталин», где Сухоруков вновь воплотит образ Никиты Хрущева — роль, которую он уже играл в «Фурцевой». Съемки стартовали в марте, а премьера запланирована на декабрь 2026 года.
Также в 2026 году с участием артиста свет увидели картины «1812. Охота на Императора» и «Красавица». Кроме того, в афише значатся его творческие вечера и концерты с оркестром, а также спектакль «Блеск и пепел» в Театре Вахтангова.