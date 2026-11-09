Стало известны подробности о состоянии сестры певицы Нюши после пожара
Появились новые подробности о состоянии двукратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Марии Шурочкиной, сестры певицы Нюши. После пожара в собственной квартире спортсменка находится в реанимации, где получает интенсивную помощь для пациентов с ожоговыми травмами. Об этом сообщает Super.
Информация о происшествии появилась в СМИ утром. Инсайдер издания подтвердил сведения о пожаре и рассказал, что Мария госпитализирована в специализированное отделение. По его словам, причиной пребывания спортсменки в реанимации стало поражение значительной части тела.
Тем временем Федерация водных видов спорта России заявила о готовности оказать Шурочкиной необходимую поддержку. Родственники спортсменки пока публично не высказывались о случившемся и не сообщали подробностей её состояния.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России