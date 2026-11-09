Стало известны подробности о состоянии сестры певицы Нюши после пожара

09 ноября 2026, 13:38

Олимпийская чемпионка Мария Шурочкина проходит интенсивную терапию после ожогов

Мария Шурочкина и Нюша (Фото: Instagram* / @mashuniashura)

Появились новые подробности о состоянии двукратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Марии Шурочкиной, сестры певицы Нюши. После пожара в собственной квартире спортсменка находится в реанимации, где получает интенсивную помощь для пациентов с ожоговыми травмами. Об этом сообщает Super.