Свидетели изменили показания: в истории со стрельбой у Джигана появились новые вопросы
Историю с предполагаемой стрельбой в доме рэпера Джигана направили на дополнительную проверку. Поводом стали противоречия в показаниях свидетелей, а также подозрения в том, что произошедшее могло быть постановкой и частью пиар-кампании. Об этом сообщает Mash.
Сотрудники семьи начали отказываться от первоначальных показаний, данных полиции, а Оксана Самойлова заявила правоохранителям, что ничего не знает о случившемся. Сейчас проверяются обстоятельства произошедшего и действия артиста. Работники семьи рассказали, что слышали звуки, похожие на выстрелы, однако не видели, чтобы Джиган стрелял или удерживал кого-либо в заложниках.
Ранее Оксана Самойлова публично подтверждала информацию об инциденте и показывала переписку с детьми, в которой они сообщали о стрельбе и просили о помощи. Однако во время общения с правоохранителями женщина заявила, что в тот момент находилась за границей и лично ничего не видела. Кроме того, она не разрешила опросить детей, которые, предположительно, находились в коттедже во время происшествия.
В публикации также говорится, что прибывшие по вызову силовики услышали от вышедших к ним людей объяснение: «Всё хорошо, снимаем клип». После этого сотрудники уехали.
Согласно первоначальной версии событий, инцидент произошёл в ночь с 3 на 4 июля. Тогда, как утверждалось ранее, Джиган около десяти часов удерживал персонал, а происходящее разворачивалось на глазах у детей. В конце сентября Самойлова подала иск об ограничении родительских прав рэпера.
Самого Джигана отправили в реабилитационный центр в Израиле. Издание также утверждает, что артист регулярно покидает территорию центра, проводит время вне него и пропускает групповые терапевтические занятия. Окончательные выводы по истории со стрельбой предстоит сделать по результатам дополнительной проверки.
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