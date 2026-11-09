Свидетели изменили показания: в истории со стрельбой у Джигана появились новые вопросы

09 ноября 2026, 13:18

Дело о стрельбе в доме Джигана отправили на дополнительную проверку

Джиган (Фото: Instagram* / @iamgeegun)

Историю с предполагаемой стрельбой в доме рэпера Джигана направили на дополнительную проверку. Поводом стали противоречия в показаниях свидетелей, а также подозрения в том, что произошедшее могло быть постановкой и частью пиар-кампании. Об этом сообщает Mash.