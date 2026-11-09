История восстановления певца Алексея Воробьева попала на американский кинофестиваль
Полнометражный документальный фильм «Сила воли», посвященный жизни и восстановлению Алексея Воробьева, вошел в программу DOC NYC — одного из крупнейших фестивалей документального кино в США. Показ картины состоится в Нью-Йорке. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Режиссером проекта выступил Лауро Роча. В центре фильма — личная история российского артиста, чья жизнь кардинально изменилась после серьезной автомобильной аварии в 2013 году. В результате происшествия Воробьев перенес обширный инсульт, после которого оказался парализован.
Артисту пришлось буквально заново осваивать привычные действия: учиться ходить, говорить и даже петь. Восстановление стало длительным и непростым процессом, за которым на протяжении нескольких лет наблюдала съемочная группа.
Создатели фильма постарались показать не только последствия трагедии, но и путь Воробьева к возвращению к привычной жизни и творчеству. Теперь история артиста получит возможность стать известной и американской аудитории благодаря участию картины в программе DOC NYC.
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