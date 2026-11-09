Достижения.рф

История восстановления певца Алексея Воробьева попала на американский кинофестиваль

Документальный фильм об Алексее Воробьеве покажут на фестивале в Нью-Йорке
Алексей Воробьев (Фото: Instagram* / @mr.alexsparrow)

Полнометражный документальный фильм «Сила воли», посвященный жизни и восстановлению Алексея Воробьева, вошел в программу DOC NYC — одного из крупнейших фестивалей документального кино в США. Показ картины состоится в Нью-Йорке. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».



Режиссером проекта выступил Лауро Роча. В центре фильма — личная история российского артиста, чья жизнь кардинально изменилась после серьезной автомобильной аварии в 2013 году. В результате происшествия Воробьев перенес обширный инсульт, после которого оказался парализован.

Артисту пришлось буквально заново осваивать привычные действия: учиться ходить, говорить и даже петь. Восстановление стало длительным и непростым процессом, за которым на протяжении нескольких лет наблюдала съемочная группа.

Создатели фильма постарались показать не только последствия трагедии, но и путь Воробьева к возвращению к привычной жизни и творчеству. Теперь история артиста получит возможность стать известной и американской аудитории благодаря участию картины в программе DOC NYC.

Читайте также:

*принадлежит Meta, запрещённой в России
Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0