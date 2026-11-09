История восстановления певца Алексея Воробьева попала на американский кинофестиваль

09 ноября 2026, 11:23

Документальный фильм об Алексее Воробьеве покажут на фестивале в Нью-Йорке

Алексей Воробьев (Фото: Instagram* / @mr.alexsparrow)

Полнометражный документальный фильм «Сила воли», посвященный жизни и восстановлению Алексея Воробьева, вошел в программу DOC NYC — одного из крупнейших фестивалей документального кино в США. Показ картины состоится в Нью-Йорке. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».