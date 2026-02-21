Роман с Павлом Волей, тайная свадьба в Италии и бизнес на здоровой еде: куда пропала звезда MTV Мария Кравцова?
Актрисе, телеведущей и одной из самых эпатажных блондинок отечественного шоу-бизнеса Марии Кравцовой 22 февраля исполняется 41 год. Для одних она — ностальгическая ведущая MTV нулевых под псевдонимом МариКа, для других — успешный дизайнер, а для третьих — женщина, чья личная жизнь всегда была замешана на слухах, интригах и громких разрывах. Подробности жизни звезды читайте в материале «Радио 1».
Биография Марии КравцовойМария Кравцова появилась на свет 22 февраля 1985 года в Москве. В трехлетнем возрасте она пережила развод родителей. Папа ушел из семьи, а мама решила повременить со свиданиями и начала вкладывать все силы в дочку. Кем только она не работала, чтобы обеспечить Марию: парикмахер, медсестра, служащая в райисполкоме, — подобная нагрузка серьезно подпортила здоровье женщины. Взяв пример с мамы, Кравцова с малолетства старалась быть многосторонней личностью. Девочка ходила в студии танца, занималась в музыкальной школе, обучалась рисованию и выжиганию.
Мария Кравцова (Фото: Instagram* @marikakravtsova)
Модельная карьера КравцовойМария всегда мечтала дефилировать по подиуму в ярких нарядах. Мама девочки поддержала 13-летнюю дочку в этом стремлении и повела ее на кастинг в школу моделей Вячеслава Зайцева.
Начало модельного пути было довольно тяжелым: Кравцова с раннего утра занимала очереди в агентство, чтобы стать первой, но приходили более опытные и известные модели и отталкивали девочку в самый конец очереди. Та вынуждено стояла еще несколько часов. Потом Марию ждали изнурительные многочасовые съемки. Однако усилия принесли свои плоды. В 2001 году Мария получила титул «Вице-мисс Москва» и после этого ее начали замечать и приглашать не только российские, но и зарубежные агентства. В 2002 году Кравцову номинировали на престижную премию «Овация» в категории «Лучшая модель».
Спустя некоторое время Мария стала зарабатывать больше своей мамы и сотрудничала с крупными московскими модельными агентствами: «President», «Red Stars», «Modus Vivendis». Ни один модный показ не проходил без Кравцовой. Она делила подиум со многими легендами модельного бизнеса, в числе которых были Адриана Лима, Стефани Сеймур, Синди Кроуфорд и Линда Евангелиста.
Актриса на ТВВ студенческие годы Кравцова снялась в нескольких рекламных роликах от известных брендов, а еще в клипе Сергея Жукова «18 мне уже». В 2005 году Мария стала ведущей музыкальной программы «MTV Euro Top 20». Она успешно зарекомендовала себя в качестве телеведущей под псевдонимом МариКа — впоследствии девушка вела такие шоу, как «Гид по стилю», «Пятеро в отрыве», «Ночной флирт», «Элементарный секс», «Бабий бунт», «Шопоголик», «Танцы без правил» и многие другие.
Фильмы с КравцовойИспытав удовольствие от игры на камеру, Кравцова решила попробовать себя в актерстве. Марию позвали на эпизодические роли в сериалы «Каменская», «Клуб», «Остров везения», а также в картины «Самый лучший фильм» и «8 первых свиданий».
Актерская деятельность не принесла такой ошеломительной славы, как модельный бизнес, и девушка перешла в новую сферу — она решила работать дизайнером, стать законодателем мод, а не просто демонстрировать чужие творения. В конце 2007 года Мария запустила свой персональный бренд «Masha Kravtsova», а уже в 2008 году в продаже появилась линия модной одежды весна-лето, под ярким названием «Да… Да… Да… Еще!».
Мария Кравцова (Фото: кадр из фильма «Остров везения»)
Личная жизнь Марии КравцовойЛичная жизнь Марии долгое время не сходила со страниц журналов. У Кравцовой весьма бурный, веселый характер, она быстро влюбляется, но не любит говорить о своей личной жизни.
Первым известным возлюбленным Марики был хоккеист Павел Буре. Пара была вместе недолго, но даже сейчас Мария не любит поднимать эту тему.
Второй партнером девушки стал комедийный ведущий Павел Воля. Встретились они на съемках одной из передач Comedy Club. Резидент с особой нежностью относился к своей девушке. Их роман продлился несколько лет, влюбленные жили в гражданском браке. В какой-то момент они разошлись, но до сих пор поддерживают приятельские отношения.
В 2012 году Мария шокировала общественность известием о скорой свадьбе. Оказалось, что жених модели — бизнесмен по имени Сергей. Пара тайно поженилась в Италии. Спустя два года в семье появился малыш Аким. В 2016 году Мария родила дочку Веру.
Мария Кравцова (Фото: Instagram* @marikakravtsova)
Блог «МариКа»В творческой биографии Кравцовой не последнее место занимало ведение собственного блога. Мария делилась с подписчиками особенностями приготовления блюд на странице «Кухня Марики. Счастливые рецепты» в Инстаграме* и написала «Книгу красивых рецептов». В то же время модель разработала омолаживающий онлайн-курс «Красота на острие вилки», который позволял девушкам добиться желаемой фигуры.
Спустя некоторое время увлечение кулинарией переросло в проект по разработке полезного дневного меню D-Light — клиент получал всю еду на день с утра и разогревал ее в течение дня. В этом деле Марии помогали шеф-повар и диетологи.
Мария Кравцова сейчасВ настоящее время Кравцова уделяет время семье и всему, что ей приносит удовольствие: это и модельный бизнес, дизайн одежды и интерьера, телепроекты, озвучка мультфильмов, актерство.
Сегодня Мария продолжает развивать бренд полезного питания, пишет кулинарные книги и периодически появляется на светских мероприятиях в статусе жены бизнесмена и успешного блогера. Семья много путешествует, а недавно Кравцова призналась, что они с мужем достигли того идеального баланса, когда он не мешает её публичности, а она — его уединению.
«Жить надо так, чтобы в первую очередь люди спрашивали не «Как ты?», а «Где ты?»», — писала Кравцова в социальных сетях.