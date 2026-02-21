21 февраля 2026, 13:50

Алексей Петренко (Фото: скриншот д/ф «Алексей Петренко. Кто из вас без греха?»)

Алексей Петренко был из того редкого племени артистов, которых не играют, а проживают роль нутром, до последней капли пота и нервов. Мощный, фактурный, с голосом, который звучит как набат, он появился на экране, чтобы заставить зрителя смотреть на него снизу вверх. 22 февраля 2017 года жизнь мастера оборвалась, но страсти вокруг наследства актера еще долгое время бушевали. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Алексея Петренко Любовный треугольник Травля, тромб и роковой эфир Дарственная, ДНК и война за миллионы



Биография Алексея Петренко

Алексей Петренко (Фото: скриншот д/ф «Алексей Петренко. Кто из вас без греха?»)

Любовный треугольник

Галина Кожухова и Алексей Петренко (Фото: скриншот т/п «Прямой эфир»)

«Алла не стала бороться за сохранение брака: поняла, что больше ничего не может дать любимому, и сама отступила», — вспоминали близкие семьи.

Травля, тромб и роковой эфир

Алексей Петренко и Азима Абдумаминова (Фото: скриншот д/ф «Алексей Петренко. Кто из вас без греха?»)

«Я считаю, его уход из жизни ускорила телепередача... Она высказывала свои многочисленные претензии к отцу».

Дарственная, ДНК и война за миллионы

Полина Петеренко (Фото: скриншот д/ф «Алексей Петренко. Кто из вас без греха?»)

«Отцом девочки является не любимый нами актер, а совсем другой человек, гражданин Кыргызстана по имени Улугбек, он обратился в суд, заявил, что с Азимой был в браке, что Алия является его дочерью, забирал ее из роддома. Суд встал на сторону отца, отцом был признан Улугбек. И свидетельство, выданное на имя Мелании, было признано недействительным», — говорил в интервью «НТВ» адвокат Полины Петренко.

«У меня не было претензий, хотя надо было. Ей же мало было, хотела увеличить свою наследственную долю и начала нас шантажировать».

«Служил товарищ актером, товарищ образы лепил. И умер, бедный, от запора, подагры и упадка сил». «На барельефе такие слова, они рушат все светлые чувства», — негодовала дочь.