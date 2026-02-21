Скандальная эпитафия, война за наследство и дочь, оставшаяся ни с чем: кому досталось состояние звезды «Ёлок-2» Алексея Петренко?
Алексей Петренко был из того редкого племени артистов, которых не играют, а проживают роль нутром, до последней капли пота и нервов. Мощный, фактурный, с голосом, который звучит как набат, он появился на экране, чтобы заставить зрителя смотреть на него снизу вверх. 22 февраля 2017 года жизнь мастера оборвалась, но страсти вокруг наследства актера еще долгое время бушевали. Подробности — в материале «Радио 1».
Биография Алексея ПетренкоБудущий артист родился 26 марта 1938 года в селе Чемер на Черниговщине. Его детство пришлось на эпоху голодоморных лет, когда выживание было единственной профессией его родителей-крестьян. В молодости Петренко увлекался борьбой и боксом, но в старших классах его жизнь изменилась, когда он присоединился к драматическому кружку. Это увлечение повлияло на его решение о будущей профессии.
Мама полностью поддержала сына, однако отец был категорически против, считая, что актёрство не подходит для мужчины. По воле отца старший сын стал доктором, но трагическая смерть от туберкулеза в 33 года разорвала круг семейных предписаний. Только тогда родители отпустили Алексея навстречу его призванию — лицедейству.
Путь в профессию оказался тернистым: Харьковский театральный институт покорился ему лишь с третьего раза, но упрямство и фактура в 190 см ростом сделали свое дело. После вуза была провинция: Запорожье, Мариуполь, пока в 1964 году Игорь Владимиров не разглядел в нем мощь и не позвал в Ленинградский театр имени Ленсовета.
А потом Москва — Театр на Малой Бронной, МХАТ, Школа современной пьесы. Его кинодебют состоялся в 1967 году в фильме «День солнца и дождя», но настоящий прорыв случился позже, когда он сыграл сибирского чудотворца Григория Распутина в картине «Агония». Фильмография Петренко насчитывает более 110 картин. В его актерском багаже «Жестокий романс», «Сказ про то, как царь Пётр арапа женил», «Искусство жить в Одессе», «Чёрная рада», «Гражданин начальник», «Похороните меня за плинтусом», «Ёлки-2» и множество других ярких ролей.
Любовный треугольникЛичная жизнь Петренко — это не тихая гавань, а штормящее море, где тонули корабли прошлых отношений. Первая жена, Алла Сандлер, певица, подарила ему не только 18 лет жизни, но и дочь Полину. Она была его боевой подругой, готовой ради мужа пожертвовать собственной карьерой, поддерживая его в тыжелые времена. Студенческая любовь, окрепшая в театральных подвалах, казалась нерушимой. Но именно в те годы, когда слава настигла Петренко, в их дом постучалась беда в облике анонимного письма. Жена узнала о существовании журналистки Галины Кожуховой.
«Алла не стала бороться за сохранение брака: поняла, что больше ничего не может дать любимому, и сама отступила», — вспоминали близкие семьи.
Сам Петренко о своей встрече с Галиной говорил коротко и хлестко: «Капкан захлопнулся». Вторая жена стала для него всем: менеджером, музой, матерью его пасынка, известного журналиста Михаила Кожухова. Их союз длился до самой смерти Галины в 2009 году, и актер боготворил ее. Дочь от первого брака, Полина, пыталась жить с отцом и новой семьей, но, не выдержав эмоциональных качелей и страданий матери, уехала сначала обратно в Ленинград, а потом и вовсе в Германию. Этот разрыв, как выяснится позже, станет фатальным.
Травля, тромб и роковой эфирПоследний брак Алексея Васильевича с киргизской журналисткой Азимой Абдумаминовой, которая была младше его на тридцать с лишним лет, многие восприняли в штыки. Но актер, казалось, обрел новое дыхание. Ради него Азима сменила вероисповедание, они венчались. В этом браке появилась девочка Мелания, которую Петренко записал как родную дочь. Однако дочь Полина этой истории не поверила. Мирная жизнь закончилась в 2017 году.
За месяц до смерти, 26 января, на телеканале «Россия 1» вышел выпуск передачи «Прямой эфир», куда пришла Полина Петренко. Эфир стал бомбой замедленного действия. Дочь публично предъявила претензии отцу, обвинив новую жену в манипуляциях и усомнившись в его отцовстве. Вдова актера позже заявила:
«Я считаю, его уход из жизни ускорила телепередача... Она высказывала свои многочисленные претензии к отцу».
Петренко смотрел эту передачу. По словам Азимы, он был раздавлен, его состояние резко ухудшилось. Он даже написал письмо в администрацию президента с просьбой защитить его от клеветы на федеральном канале. 22 февраля 2017 года сердце артиста остановилось. Официальная причина — оторвавшийся тромб. Внезапно. Мгновенно. Уход гения, который всегда играл на разрыве аорты, оказался символично быстрым. Похоронили Алексея Петренко на Никольском кладбище под Москвой.
Дарственная, ДНК и война за миллионыКвартира в центре Москвы, особняк в Никольском и внушительные счета (по некоторым данным, до 11 миллионов рублей), оставленные Петренко, стали яблоком раздора между его единственной дочерью Полиной и вдовой Азимой. Вскрылась шокирующая деталь: незадолго до смерти актер оформил договор дарения всего имущества на Азиму, фактически лишив Полину законной доли.
Скандал разгорелся с новой силой, когда Полина, прилетев из Германии, заявила, что проведенная экспертиза ДНК доказала: маленькая Мелания, которую актер считал дочерью, не является ему родной.
«Отцом девочки является не любимый нами актер, а совсем другой человек, гражданин Кыргызстана по имени Улугбек, он обратился в суд, заявил, что с Азимой был в браке, что Алия является его дочерью, забирал ее из роддома. Суд встал на сторону отца, отцом был признан Улугбек. И свидетельство, выданное на имя Мелании, было признано недействительным», — говорил в интервью «НТВ» адвокат Полины Петренко.
Таким образом девочку исключили из состава наследников. Полина подала заявление в полицию, требуя проверить факт подделки свидетельства о рождении. Азима парировала:
«У меня не было претензий, хотя надо было. Ей же мало было, хотела увеличить свою наследственную долю и начала нас шантажировать».
Но самым циничным ударом стал памятник на могиле. Полина была в шоке, увидев эпитафию, которую, по её словам, выбрала вдова. На надгробии выбили ироничные, почти глумливые строки:
«Служил товарищ актером, товарищ образы лепил. И умер, бедный, от запора, подагры и упадка сил». «На барельефе такие слова, они рушат все светлые чувства», — негодовала дочь.
Несмотря на череду громких скандалов и долгих судов, дочь Петренко не смогла оспорить дарственную, оставленную отцом, и всё имущество перешло к третьей супруге артиста. Полина же вернулась в Германию. История семьи великого артиста, который при жизни умел держать удар, после смерти превратилась в дурной анекдот, где истина, как и в лучших фильмах Алексея Васильевича, оказалась у каждого своя.