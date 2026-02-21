«Обручальное кольцо вместо помолвочного?»: Зендея подогрела слухи о тайной помолвке с Холландом

21 февраля 2026, 06:46

Зендея подогрела слухи о тайной помолвке с Томом Холландом

Зендея (Фото: Instagram* / @zendaya)

Бдительные поклонники увидели, что звезда киноленты «Дюна» носит золотое обручальное кольцо на безымянном пальце. При этом раньше там красовалось другое украшение.