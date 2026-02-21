«Обручальное кольцо вместо помолвочного?»: Зендея подогрела слухи о тайной помолвке с Холландом
Бдительные поклонники увидели, что звезда киноленты «Дюна» носит золотое обручальное кольцо на безымянном пальце. При этом раньше там красовалось другое украшение.
Зендея и Том холланд официально подтвердили помолвку на церемонии «Золотой глобус» Как стало известно, актер сделал предложение избраннице в 2024 году в интимной обстановке. Теперь поклонники активно обсуждают в соцсетях вероятность того, что звезды уже успели пожениться.
Пара пока не комментирует эти слухи. Ранее актриса отмечала, что для них с партнером крайне важно сохранять приватность личной жизни. Роман Зендеи и Холланда начался после фильма «Человек-паук: Возвращение домой», а публичное подтверждение отношений последовало в июле 2021 года.
