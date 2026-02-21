«Элегантный Ангел»: Юлия Меньшова опубликовала снимок с мамой Верой Алентовой в день ее рождения

21 февраля 2026, 13:45

Юлия Меньшова показала трогательный снимок с Алентовой в день ее рождения

Юлия Меньшова и Вера Алентова (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Актриса и телеведущая Юлия Меньшова опубликовала трогательное обращение в память о своей маме — легендарной актрисе Вере Алентовой. Этот день рождения советской знаменитости стал для семьи особенным и одновременно тяжелым. Впервые его отмечают без неё.





Вера Алентова ушла из жизни 25 декабря 2025 года. В тот день она приехала проститься с коллегой, актёром Анатолием Лобоцким, который скончался ранее. Во время церемонии прощания артистке стало плохо, её срочно госпитализировали, однако спасти Веру Валентиновну не удалось — причиной смерти стал инфаркт миокарда.





«Сегодня — твой день рождения. Впервые без тебя. Но я всё больше ощущаю тебя в самой себе, и чувствую, что ты рядом — мой нежный, добрый, хрупкий и такой элегантный Ангел…» — поделилась Меньшова.