14 февраля — это не просто день в календаре, а настоящий праздник любви. Считается, что он существует уже более 16 веков. Его история началась в Древнем Риме, когда император Клавдий II запретил молодым мужчинам жениться, чтобы они не отвлекались от службы в армии. Тогда тайные венчания стали делом обычным, а помогал в этом святой Валентин. Подробнее, как российские звезды отпраздновали День влюбленных в 2025 году, читайте в материале «Радио 1».
Ольга Серябкина
Бывшая солистка группы SEREBRO, Ольга Серябкина, не упустила шанса поделиться своей историей с подписчиками. Она выложила милые снимки с мужем Георгием Начкебия.
«Влюблены и счастливы», — написала она.
Георгий порадовал Ольгу букетом сирени, а вечером пара отправилась на романтический ужин. Их история любви началась с крепкой дружбы в лейбле Максима Фадеева. Знаменитость обратилась к Георгию за помощью, и вскоре они стали ближе друг к другу.
«Он принес мне кольцо, но не сказал: "Выходи за меня замуж ". Все было как-то понятно, и мы просто выбрали дату свадьбы», — вспомнила певица.
Ангелина Стречина
Звезда фильма «Любовь Советского Союза» Ангелина Стречина провела День влюбленных на Пхукете с мужем Ильей Малаковым. Они арендовали виллу с бассейном и наслаждались отдыхом. Актриса поделилась трогательным фото у бассейна с букетом от любимого. Пара всегда старается удивлять друг друга, создавая романтическую атмосферу.
Лиза Моряк
Беременная Лиза Моряк любит создавать веселые видео с мужем, режиссером Сариком Андреасяном. В этот раз она нарисовала блеском для губ половинки сердца на щеке у себя и супруга, добавив: «Ты только никому не улыбайся так, как мне».
Ксения Бородина
Телеведущая Ксения Бородина тоже отметила праздник. Она записала трогательное видео с будущим мужем Николаем Сердюковым. Она планировала выбрать себе свадебное платье.
«Миллиарды сохраненных картинок, но пока непонятно. Есть какое-то понимание у меня в голове, я съездила в ателье. Я хотела бы куда-то слетать, чтобы купить его», — сообщила брюнетка.
Оксана Самойлова
Блогер Оксана Самойлова решила разыграть Джигана в честь Дня влюбленных. Она отправила ему голосовое сообщение о фотосессии в образе древнегреческих богов, где он должен был сыграть Зевса. Мужчина отказался от этой идеи, и девушка решила повеселить подписчиков, показав, как муж разыгрывает ее. Он открыл багажник, где она ждала подарок, а там оказался большой красный кукиш.
Глафира Тарханова
Глафира Тарханова готовилась к праздничному ужину и делилась с фанатами идеями для причесок и макияжа. Она предпочитает проводить уютные вечера дома с мужем, актером Алексеем Фаддеевым. Пара встретилась на съемках фильма «Хроники ада» в 2005 году.
Олег Меньшиков
Олег Меньшиков женат на своей бывшей студентке Анастасии Черновой, которая младше его на 23 года. После окончания ГИТИСа она сосредоточилась на семье. В День всех влюбленных мужчина опубликовал романтическое фото с ней, сделанное на курорте, и сопроводил его сердечком.
Катерина Ковальчук
Катерина Ковальчук познакомилась с Гариком Харламовым на съемках сериала «Гусар». В то время он проходил через развод с Кристиной Асмус. Пара поженилась 7 августа, и семья Гарика приняла Катерину с радостью. Его мама очень любит невестку, и они часто вместе ходят на мероприятия. Гарик говорит, что хочет заботиться о жене и рад, что в их отношениях царит гармония. На День всех влюбленных Катерина выложила веселое видео, где сначала обнимается с картонным Гариком, а затем настоящий юморист неожиданно целует ее в щеку.
Анна Седокова
Анна Седокова призналась, что День влюбленных будет особенно трудным для нее из-за потери Яниса Тиммы. Она поделилась архивным видео с песней «На воле», которая звучит как предзнаменование.
SHAMAN
Артист SHAMAN порадовал поклонников новым клипом на песню «Я останусь с тобой», где снялась Екатерина Мизулина. В видео влюбленные приходят на школьную дискотеку, держатся за руки и обнимаются, а в конце даже целуются.