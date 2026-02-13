Звезда «Дома-2» полгода жил на коробках в подъезде
Экс-участник реалити-шоу «Дом-2» Иван Синцов полгода проживал в подъезде жилого дома в Подмосковье. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
По его сведениям, мужчина ночевал прямо на лестничной клетке, используя коробки вместо спального места. Жильцы жаловались, что он регулярно шумел и распивал алкоголь, а также неоднократно появлялся в подъезде полностью обнаженным.
Бывшая возлюбленная Синцова рассказала, что он погряз в многочисленных микрозаймах и «скатился на социальное дно». Источник опубликовал видео, на котором мужчина с разбитым лицом кричит на кого-то у подъезда и стучится в двери жильцов.
Ранее звезда телепроекта Ирина Пинчук призналась, что столкнулась с волной критики после кардинальной смены имиджа.
Читайте также: