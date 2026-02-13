Звезда «6 кадров» готовится к операции
Актер Радзюкевич готовится к операции по замене сустава
Звезда «6 кадров» Эдуард Радзюкевич признался, что готовится к операции по замене тазобедренного сустава. Его слова приводит телеграм-канал «Звездач».
Актер отметил, что сбрасывает лишний вес перед хирургическим вмешательством. Проблемы со здоровьем он назвал последствиями советского времени, когда люди редко проходили обследования.
«Сейчас это, как говорят, шины поменять в автосервисе. Нашел клинику, все есть, осталось найти время. Надеюсь, в этом году начну, в следующем продолжу», — сказал Радзюкевич на премьере фильма «Красавица».Также он поделился, что его сын Георгий не пошел по стопам отца и выбрал профессию юриста. Однако сам артист не исключает, что в будущем юноша еще может передумать и связать жизнь с творчеством.