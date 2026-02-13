Сестра Фриске затопила девять этажей и оставила дом без отопления

13 февраля 2026, 13:09

Наталья Фриске затопила девять этажей и оставила дом без отопления в Реутове

Наталья Фриске (Фото: Инстаграм*/friske_natalia)

Сестра покойной певицы Жанны Фриске стала виновницей потопа в многоквартирном доме в подмосковном Реутова. Об этом она сообщила в своем закрытом телеграм-канале.





Об прорыве трубы Наталья узнала от отца, который приехал в ее квартиру, пока сама она отдыхает с семьей во Вьетнаме. В результате вода пролилась на девять этажей, и в здании пришлось отключить отопление.

«Благо, сейчас все это ликвидировали, мама с папой поехали туда все убирать», — написала блогер.

«Боюсь представить, во сколько обойдется мне эта авария», — добавила блогер.