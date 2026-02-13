Сестра Фриске затопила девять этажей и оставила дом без отопления
Сестра покойной певицы Жанны Фриске стала виновницей потопа в многоквартирном доме в подмосковном Реутова. Об этом она сообщила в своем закрытом телеграм-канале.
Об прорыве трубы Наталья узнала от отца, который приехал в ее квартиру, пока сама она отдыхает с семьей во Вьетнаме. В результате вода пролилась на девять этажей, и в здании пришлось отключить отопление.
«Благо, сейчас все это ликвидировали, мама с папой поехали туда все убирать», — написала блогер.Она признала свою вину в случившемся, а также пообещала срочно купить билеты, чтобы вернуться домой и решить проблему. Наталья отметила, что ее «отдых испорчен», и она «испортила людям жизнь».
«Боюсь представить, во сколько обойдется мне эта авария», — добавила блогер.Ранее она рассказывала, что ее матери провели плановую операцию под наркозом. Диагноз знаменитость не раскрыла, но уверила подписчиков, что вмешательство прошло успешно.