Достижения.рф

«Денег ей не оставлю»: Развод, провальный бизнес и связь с сырком «Ах, Полинка!». Что скрывает дочка основателя «Магнит» Полина?

Сергей Галицкий (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Полина Галицкая, дочь известного бизнесмена Сергея Галицкого, с детства жила в окружении роскоши, однако выбрала путь, далекий от жизни избалованной наследницы. Несмотря на свою закрытость, она приобрела популярность в интернете благодаря фамилии своего отца, основателя сети магазинов «Магнит» и футбольного клуба «Краснодар». Подробнее о ней читайте в материале «Радио 1».



Ранние годы и образование

Полина Сергеевна Галицкая родилась 2 ноября 1995 года в Краснодаре. Ее отец, Сергей Галицкий, занимает высокие позиции в рейтингах Forbes и стал известен благодаря своим достижениям в бизнесе. Девушка проявляла интерес к языкам, но в итоге решила следовать совету отца и поступила в Кубанский государственный университет, где изучала экономику.

Первые шаги в бизнесе

Сергей Галицкий не оказывал давления на свою дочь, чтобы она выбрала путь предпринимательства, но, тем не менее, её наследственность сыграла свою роль. Будучи студенткой, Полина начала посещать совещания компании «Магнит» и налаживать связи с руководством. В 2018 году она зарегистрировала организацию «Сайклклаб», ориентированную на фитнес-услуги. Однако проект не увенчался успехом и вскоре закрылся.

Фото: iStock/Drazen Zigic

Личная жизнь

Личная жизнь Полины остается загадкой. В 2015 году она вышла замуж за краснодарского предпринимателя Артема Лукомца. Свадьба была закрытой и прошла в окружении самых близких людей, однако брак быстро закончился разводом. Полина не привлекает внимание СМИ и предпочитает не делиться подробностями своей жизни.

Фото: iStock/Marina Moskalyuk

Наследие и достижения

По данным Forbes, в 2022 году Полина вошла в список богатейших наследников России с состоянием $3,3 миллиарда, занимая 14-е место. В 2017 году ее состояние оценивалось в $6,8 миллиарда, что позволило девушке занять 5-ю строчку рейтинга. Однако к 2024 году ее позиция опустилась до 20-го места.

Трагедия и будущее

14 июня 2023 года семья Галицкой пережила утрату: скончалась ее мать. Сам Сергей Николаевич тоже нездоров. В интервью Сергей Галицкий заявил, что не оставит дочери огромного состояния, а лишь ту сумму, которая позволит ей комфортно жить. Он надеется, что Полина продолжит поддерживать его дело.

«Не хочу видеть дочь в большом бизнесе. Не желаю судьбы ей такой. Потому что не видел еще никогда и нигде ни одной счастливой в личной жизни бизнес-леди. Женщины и бизнес вещи совершенно несовместимые. Много денег точно ей не оставлю», — делился он.

Интересные факты

  • Существует миф, что сырок «Ах, Полинка!», который продается в сети магазинов «Магнит», был назван в честь дочери Сергея Галицкого.
  • Полина имеет армянские корни: ее отец, до брака носивший имя Сергей Арутюнян, выбрал фамилию своей супруги, которую унаследовала и дочь.
  • Галицкая никогда не стремилась учиться за границей или в Москве, поэтому с удовольствием осталась учиться на Кубани.
Фото: iStock/elenafetisova
Сейчас дочь Сергея Галицкого остается непубличной персоной. Она избегает общения с прессой, не делится фото в социальных сетях. Периодически издания пишут о Полине, но о ней известны только краткие факты, девушка остается темной лошадкой и не поставляет свежих новостей для публики.
Дарья Осипова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0