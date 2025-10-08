«Денег ей не оставлю»: Развод, провальный бизнес и связь с сырком «Ах, Полинка!». Что скрывает дочка основателя «Магнит» Полина?
Полина Галицкая, дочь известного бизнесмена Сергея Галицкого, с детства жила в окружении роскоши, однако выбрала путь, далекий от жизни избалованной наследницы. Несмотря на свою закрытость, она приобрела популярность в интернете благодаря фамилии своего отца, основателя сети магазинов «Магнит» и футбольного клуба «Краснодар». Подробнее о ней читайте в материале «Радио 1».
Ранние годы и образованиеПолина Сергеевна Галицкая родилась 2 ноября 1995 года в Краснодаре. Ее отец, Сергей Галицкий, занимает высокие позиции в рейтингах Forbes и стал известен благодаря своим достижениям в бизнесе. Девушка проявляла интерес к языкам, но в итоге решила следовать совету отца и поступила в Кубанский государственный университет, где изучала экономику.
Первые шаги в бизнесеСергей Галицкий не оказывал давления на свою дочь, чтобы она выбрала путь предпринимательства, но, тем не менее, её наследственность сыграла свою роль. Будучи студенткой, Полина начала посещать совещания компании «Магнит» и налаживать связи с руководством. В 2018 году она зарегистрировала организацию «Сайклклаб», ориентированную на фитнес-услуги. Однако проект не увенчался успехом и вскоре закрылся.
Личная жизньЛичная жизнь Полины остается загадкой. В 2015 году она вышла замуж за краснодарского предпринимателя Артема Лукомца. Свадьба была закрытой и прошла в окружении самых близких людей, однако брак быстро закончился разводом. Полина не привлекает внимание СМИ и предпочитает не делиться подробностями своей жизни.
Наследие и достиженияПо данным Forbes, в 2022 году Полина вошла в список богатейших наследников России с состоянием $3,3 миллиарда, занимая 14-е место. В 2017 году ее состояние оценивалось в $6,8 миллиарда, что позволило девушке занять 5-ю строчку рейтинга. Однако к 2024 году ее позиция опустилась до 20-го места.
Трагедия и будущее14 июня 2023 года семья Галицкой пережила утрату: скончалась ее мать. Сам Сергей Николаевич тоже нездоров. В интервью Сергей Галицкий заявил, что не оставит дочери огромного состояния, а лишь ту сумму, которая позволит ей комфортно жить. Он надеется, что Полина продолжит поддерживать его дело.
«Не хочу видеть дочь в большом бизнесе. Не желаю судьбы ей такой. Потому что не видел еще никогда и нигде ни одной счастливой в личной жизни бизнес-леди. Женщины и бизнес вещи совершенно несовместимые. Много денег точно ей не оставлю», — делился он.
Интересные факты
- Существует миф, что сырок «Ах, Полинка!», который продается в сети магазинов «Магнит», был назван в честь дочери Сергея Галицкого.
- Полина имеет армянские корни: ее отец, до брака носивший имя Сергей Арутюнян, выбрал фамилию своей супруги, которую унаследовала и дочь.
- Галицкая никогда не стремилась учиться за границей или в Москве, поэтому с удовольствием осталась учиться на Кубани.