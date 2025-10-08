08 октября 2025, 12:05

Сергей Галицкий (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Полина Галицкая, дочь известного бизнесмена Сергея Галицкого, с детства жила в окружении роскоши, однако выбрала путь, далекий от жизни избалованной наследницы. Несмотря на свою закрытость, она приобрела популярность в интернете благодаря фамилии своего отца, основателя сети магазинов «Магнит» и футбольного клуба «Краснодар». Подробнее о ней читайте в материале «Радио 1».





Содержание Ранние годы и образование Первые шаги в бизнесе Личная жизнь Наследие и достижения Трагедия и будущее Интересные факты

Ранние годы и образование

Первые шаги в бизнесе

Фото: iStock/Drazen Zigic



Личная жизнь

Фото: iStock/Marina Moskalyuk



Наследие и достижения

Трагедия и будущее

«Не хочу видеть дочь в большом бизнесе. Не желаю судьбы ей такой. Потому что не видел еще никогда и нигде ни одной счастливой в личной жизни бизнес-леди. Женщины и бизнес вещи совершенно несовместимые. Много денег точно ей не оставлю», — делился он.

Интересные факты

Существует миф, что сырок «Ах, Полинка!», который продается в сети магазинов «Магнит», был назван в честь дочери Сергея Галицкого.

Полина имеет армянские корни: ее отец, до брака носивший имя Сергей Арутюнян, выбрал фамилию своей супруги, которую унаследовала и дочь.

Галицкая никогда не стремилась учиться за границей или в Москве, поэтому с удовольствием осталась учиться на Кубани.