«Важно сохранять гармонию»: «Мисс Россия-2025» Венза ответила хейтерам

08 октября 2025, 04:29

Анастасия Венза прервала молчание и ответила критикам

Анастасия Венза (Фото: РИА Новости / Владимир Астапкович)

Обладательница титула «Мисс Россия-2025» Анастасия Венза поделилась своим отношением к негативным комментариям в свой адрес. Ее слова цитирует Woman.ru.





Девушка заявила, что научилась сохранять спокойствие и не реагировать на критику. По ее мнению, слова и поступки людей являются отражением их внутреннего мира. Именно поэтому знаменитость сосредоточена на сохранении внутренней гармонии и не обращает внимания на негатив.



«Я спокойно отношусь к критике и не обращаю внимания, ведь каждый излучает то, чем наполнен. Внутренний мир каждого человека отражается в его словах и поступках, поэтому важно сохранять гармонию внутри и идти своим путем», — ответила Венза.