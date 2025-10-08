«Важно сохранять гармонию»: «Мисс Россия-2025» Венза ответила хейтерам
Анастасия Венза прервала молчание и ответила критикам
Обладательница титула «Мисс Россия-2025» Анастасия Венза поделилась своим отношением к негативным комментариям в свой адрес. Ее слова цитирует Woman.ru.
Девушка заявила, что научилась сохранять спокойствие и не реагировать на критику. По ее мнению, слова и поступки людей являются отражением их внутреннего мира. Именно поэтому знаменитость сосредоточена на сохранении внутренней гармонии и не обращает внимания на негатив.
«Я спокойно отношусь к критике и не обращаю внимания, ведь каждый излучает то, чем наполнен. Внутренний мир каждого человека отражается в его словах и поступках, поэтому важно сохранять гармонию внутри и идти своим путем», — ответила Венза.Особую поддержку Анастасия получает от успешных и красивых представительниц прекрасного пола. При этом она не собирается тратить энергию на конфликты и перепалки, поскольку впереди её ждёт множество важных проектов.
Главные планы на ближайшее будущее связаны с участием в международном конкурсе. Сейчас Анастасия активно готовится к этому событию, которое потребует от неё полной самоотдачи и концентрации.