Рэпера Macanа призвали в армию
Рэпер Макан получил повестку и должен явиться в военкомат 15 октября.
Он сам пришёл в призывной пункт на улице Яблочкова, прошёл медкомиссию и теперь ожидает распределения.
Согласно информации Telegram-канала Mash, музыканта могут направить в элитный Семёновский полк, где служит актёр Глеб Калюжный. У Макана категория годности «А», что открывает возможность попасть как в ВДВ, так и на флот. Если рэпер выскажет пожелания по роду войск, военкомат, скорее всего, учтёт его просьбы.
Русский рэп стал популярным музыкальным жанром в России, треки о любви и крепкой мужской дружбе захватили лидерство в чартах. Начинающий исполнитель MACAN, несмотря на свой юный возраст, уже штурмует вершины российского шоу-бизнеса, а его песни собирают миллионы прослушиваний.
