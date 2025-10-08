Достижения.рф

Рэпера Macanа призвали в армию

Рэпер Макан получил повестку и должен явиться в военкомат 15 октября
Рэпер Макан получил повестку и должен явиться в военкомат 15 октября.



Он сам пришёл в призывной пункт на улице Яблочкова, прошёл медкомиссию и теперь ожидает распределения.

Согласно информации Telegram-канала Mash, музыканта могут направить в элитный Семёновский полк, где служит актёр Глеб Калюжный. У Макана категория годности «А», что открывает возможность попасть как в ВДВ, так и на флот. Если рэпер выскажет пожелания по роду войск, военкомат, скорее всего, учтёт его просьбы.

Русский рэп стал популярным музыкальным жанром в России, треки о любви и крепкой мужской дружбе захватили лидерство в чартах. Начинающий исполнитель MACAN, несмотря на свой юный возраст, уже штурмует вершины российского шоу-бизнеса, а его песни собирают миллионы прослушиваний.

Дарья Осипова

