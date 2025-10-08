Кит Урбан публично опозорил Николь Кидман после расставания
Семейная драма известной голливудской пары достигла нового пика. В то время как Николь Кидман переживала непростой период, её супруг Кит Урбан предпринял неожиданные действия, которые близкие актрисы расценили как попытку нанести ответный удар, пишет DailyMail со ссылкой на источники.
Ситуация обострилась на прошлой неделе, которую окружение Николь назвало «адской». По данным издания, Урбан, ранее известный своим сдержанным поведением, теперь демонстрирует агрессивную публичную позицию.
Особое внимание привлекло появление в группе Кита 25-летней гитаристки Мэгги Бо, которая, по слухам, могла стать причиной окончательного разрыва супругов. Во время одного из концертов музыкант исполнил песню I Was Born to Love You, изначально посвящённую Николь, но теперь глядя на свою молодую коллегу и изменив в тексте имя.
Поклонники артиста шокированы происходящим. Тот Кит Урбан, который всегда казался образцом преданности и поддержки для жены, теперь демонстрирует совершенно иную сторону характера. Источники утверждают, что в нём проснулась явная враждебность по отношению к Николь.
