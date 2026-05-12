Депрессия, слухи об ориентации** и конфликт с Кариной Нигай в шоу «Выживалити»: как блогер Андрей Борисов пробирался к успеху?
Андрей Борисов, известный широкой аудитории под псевдонимом GAN_13, — российский блогер, актер театра и кино, который получил популярность благодаря комедийным скетчам в Instagram* и TikTok. За годы карьеры он превратился из вайнера в полноценную медийную фигуру, совмещающую интернет-контент, театр, кино и участие в телевизионных проектах. Весной 2026 года имя блогера вновь оказалось в центре внимания после публичного конфликта со стилистом и блогером Кариной Нигай. Ранее широкое обсуждение вызывал и его многолетний творческий союз с Tatarka FM (Лилией Абрамовой), который завершился болезненным разрывом. 13 мая Андрею Борисову исполняется 36 лет. Подробнее о его жизни — в материале «Радио 1».
Биография Андрея Борисова: детство и юностьАндрей Борисов родился 13 мая в Витебске. Его семья жила творческой жизнью: отец работал клоуном, а мать уделяла много времени воспитанию детей — Андрея и его старшего брата Василия. Однако детство будущего блогера оказалось омрачено тяжелой трагедией. Когда мальчику исполнилось три года, отец умер. Через два года мать вместе с сыновьями переехала в Москву.
Казалось, после переезда жизнь семьи начала налаживаться. Мать познакомилась с биологом Леонидом, который окружил заботой не только женщину, но и ее детей.
После окончания восьми классов Андрей поступил в художественно-ремесленный колледж №59. Сначала он выбрал профессию столяра-краснодеревщика, однако позже сменил направление и перевелся на специальность «художник декоративно-прикладного искусства».
Эти навыки впоследствии неожиданно пригодились ему в блогерской карьере. При создании персонажей для скетчей Борисов активно использовал умение работать с гримом, прическами, деталями образа и визуальной подачей.
Тяжелый период семьиВ 2007 году Андрей и его брат вновь столкнулись с трагедией. От онкологического заболевания умер отчим Леонид. Ситуацию осложняло то, что мать Борисова официально не оформила брак с мужчиной. По этой причине семья не получила наследство, поэтому после смерти биолога семье пришлось покинуть жилье и переехать на съемную квартиру. Часть имущества присвоили знакомые покойного.
Чтобы помочь матери и иметь собственные деньги, молодой человек начал подрабатывать официантом.
Как Андрей Борисов стал актеромВ двадцать лет Борисов поступил на эстрадное отделение Государственного училища циркового и эстрадного искусства имени Карандаша — Михаила Румянцева. Однако уже через год он разочаровался в выбранной специальности и решил изменить траекторию.
Андрей успешно прошел конкурс во ВГИК и попал на курс Владимира Фокина. В 2015 году он получил диплом ВГИКа (мастерская С. А. Соловьева и В. Н. Шиловского). Сам Борисов признавался, что путь в блогерство частично начался из-за ощущения невостребованности в классической актерской среде на старте карьеры.
Театр: где играл Андрей БорисовЕще во время учебы Борисов начал работать на сцене. В 2013–2014 годах он участвовал в спектакле «Жанна», где исполнял яркую характерную роль — играл стриптизера и одновременно главаря банды.
С 2014 года Борисов вошел в труппу театра Александра Калягина. Одной из заметных сценических работ стала роль Николая Чехова в постановке «Ваш Чехов». В том же гожу 2014 году актер получил звание лауреата конкурса чтецов имени Якова Смоленского.
Фильмы и сериалы с Андреем БорисовымПомимо интернет-карьеры, Борисов активно снимался в кино и сериалах. Его экранный путь начался с короткометражного фильма «Наследство» (2014), где он работал на площадке вместе с Вениамином Смеховым.
Также он появлялся в проектах:
- «Темный мир: Равновесие» — роль химика Ираклия;
- «Слепая»;
- «Полицейский с YouТюба» — главная роль MC Задира;
- «Честный развод» — депутат Николай Суслов;
- «Молот ведьм» — Марк;
Как Андрей Борисов стал блогером GAN_13Летом 2016 года Борисов создал аккаунт в Instagram* и YouTube-канал. Он быстро нашел собственный стиль: комедийные миниатюры, узнаваемые бытовые ситуации, яркие персонажи, переодевания и актерская пластика. Уже в 2018 году блогер получил «Золотую кнопку» YouTube, набрав миллион подписчиков.
Большую роль в росте популярности сыграло сотрудничество с Лилией Абрамовой, известной как Tatarka FM. Творческий тандем Борисова и Абрамовой стал одним из самых заметных в российском сегменте коротких видео.
Вместе они снимали ролики, где Лилия часто играла строгую и колоритную мать, а Андрей — сына. Борисов использовал псевдоним Gan13. Их юмор строился не на случайном хаосе, а на понятных бытовых сюжетах, семейных конфликтах, узнаваемых характерах и эмоциональной динамике. Ролики регулярно набирали миллионы просмотров.
Почему Андрей Борисов и Tatarka FM рассталисьВ 2020 году творческий союз распался. Позже Борисов объяснял, что причиной стали разные взгляды на жизненные ценности и происходящее вокруг. По его словам, Tatarka FM начала все чаще публично высказываться на острые темы, с которыми он не соглашался.
«От нее стало слишком много политики. Я боялся, что ее взгляды могут мне навредить, и мне приходилось говорить: "Извините, но я думаю не так". Был момент, когда у меня знатно подгорало. Я открываю комменатрии, а там гневные сообщения, но мне-то за что? Приходилось оглашать свою позицию, хотя понимаю, что у нас развлекательный контент и не нужно пихать это в каждую щель», — делился блогер.При этом блогер не отрицал своей доли ответственности. Он подчеркивал: вина за распад тандема лежит на обоих — «50 на 50». По словам Борисова, в какой-то момент стороны упустили возможность спокойно поговорить и сохранить рабочие отношения.
Несмотря на завершение сотрудничества, Андрей неоднократно говорил о теплых чувствах к бывшей напарнице. Он рассказывал, что пересматривает старые интервью и совместные ролики со слезами на глазах. Борисов подчеркивал, что любит Лилию как человека, однако считает: со временем они оба сильно изменились.
«Я ее очень-очень люблю, просто мы изменились. Я вижу, какой она была в начале нашего пути, и у меня возникает искреннее чувство теплоты», — говорил он.Он также признавался, что после распада тандема у него «страдает душа», а сам разрыв стал для него одной из самых болезненных потерь.
Депрессия, выгорание и потеря аудиторииПосле завершения совместного проекта Борисов столкнулся с тяжелым эмоциональным состоянием. По его словам, на него одновременно навалилось сразу несколько факторов. Он откровенно признался, что раньше не понимал проблем обеспеченных людей, но в итоге сам столкнулся с тяжелым кризисом. По его словам, из-за физического истощения, отсутствия сна и творческого выгорания у него началась депрессия.
«Чувствовал, что мне плохо, но думал — встрепенусь, пройдет… и не проходит. Творческое выгорание... Если я чем-то увлечен, то могу не есть и не спать… И вот мой организм просто послал меня. Покупка квартиры, заработок, отношения, распад с Лилей, упадок охватов, активности в Instagram* — все наслоилось, и чердак перегорел», — рассказывал Борисов.Блогер рассказывал, что сначала надеялся «встряхнуться» и выйти из состояния самостоятельно, но проблема затянулась.
После завершения сотрудничества с Tatarka FM Борисов сохранил узнаваемый стиль, но полностью перестроил личный профиль. Он начал развивать собственный ситком-мир, используя знакомую аудитории вселенную прежних роликов.
К 2023 году блогер сделал ставку на совместные проекты со звездами интернета. В 2024 году Андрей сместил акцент в сторону визуального качества.
Личная жизнь Андрея БорисоваБорисов практически не раскрывает детали личной жизни, из-за чего вокруг него регулярно возникают слухи. Поклонники часто связывают блогера с Ольгой Антиповой (lolo_antik). Она появляется в его роликах, играет разных героинь — от подруги до жены — и часто проводит время с Андреем вне съемок. При этом официально пара не подтверждала романтические отношения, называя связь дружеской и творческой.
Кроме того, из-за ярких женских образов и отсутствия публичной жены пользователи сети не раз обсуждали ориентацию** блогера. Сам Андрей относится к подобным разговорам с иронией и иногда шутит, что «влюблен в свою работу».
В апреле 2021 года Борисов сообщил, что состоит в отношениях, но сразу уточнил: имя избранницы раскрывать не намерен.
Отдельное внимание поклонников привлекло его тесное общение с Кирой Медведевой после завершения шоу «Выживалити». Кира регулярно появляется в его профиле, а сам Андрей открыто называет ее близким человеком.
Конфликт Андрея Борисова и Карины НигайВесной 2026 года блогер оказался в центре нового публичного скандала. Конфликт произошел во время съемок третьего сезона реалити-шоу «Выживалити. Миссия Альфа». Карина Нигай публично обвинила Борисова в предательстве и назвала его «крысой». По ее версии, до старта игры они вместе с Владом Соколовским договорились держаться одной коалиции и помогать друг другу.
Однако на совете участников Андрей проголосовал против группы Карины, что полностью изменило баланс сил в лагере. После этого Нигай решила добровольно покинуть проект, заявив, что не хочет оставаться среди предателей.
После громких обвинений Борисов записал видеообращение, в котором попытался изложить собственную версию событий. Это вызвало бурное обсуждение в социальных сетях. Позже блогер с иронией прокомментировал ситуацию фразой: «Карина Нигай, это могли быть мы с тобой, но ты выбрала Влада Соколовского».
Андрей Борисов сейчасВ 2026 году Андрей Борисов продолжает активно развивать медийную карьеру. Артист задействован в производстве проекта «Любовь по Фрейду», где исполняет одну из ролей под руководством режиссера Владимира Янковского.
Параллельно Борисов активно ведет социальные сети, публикует материалы со съемок и продолжает выпускать новые вайны.