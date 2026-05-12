Никита Джигурда назвал свой гонорар за один съемочный день

Никита Джигурда похвастался миллионными гонорарами за съемочный день

65‑летний актер Никита Джигурда в новом интервью на «Шоу Воли» раскрыл размер своего гонорара. По словам артиста, за съемочный день в историческом проекте «Княгиня Ольга» он будет получать 3 миллиона рублей.





Такая сумма прописана в новом контракте. В картине актеру досталась роль волхва — жреца языческого бога Велеса. Чтобы вжиться в образ, звезде пришлось отрастить внушительную бороду, из‑за которой прохожие порой принимали его за бездомного.



«Два года я снимаюсь в проекте "Княгиня Ольга", и у меня самая высокая ставка. Вот сейчас продолжение будет, новый договор: 3 миллиона — съемочный день», — рассказал Джигурда.