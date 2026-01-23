Внушительное состояние, Госдума и романтические отношения с Собчак: новые шокирующие факты о жизни сына Боярского

23 января 2026, 15:57

Сергей Боярский (Фото: РИА Новости/Екатерина Штукина)

Фамилия Боярский сразу ассоциируется с образом знаменитого «гасконца» из советского кино. Второй ассоциацией часто становится его дочь Елизавета, которая, несмотря на свои скромные актерские способности, продолжает сниматься в фильмах. Тем не менее, о Сергее Михайловиче, сыне знаменитого актера, известно значительно меньше. 24 января он отмечает свой 46-й день рождения. Подробнее о нём читайте в материале «Радио 1».





Содержание Внушительное состояние Звездная семья Мечты о беззаботной жизни Вредные привычки Связь с Ксенией Собчак Верность и постоянство Настоящий миллиардер Без поддержки своего знаменитого отца

Внушительное состояние

Звездная семья

Сергей Боярский (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Мечты о беззаботной жизни

Вредные привычки

Сергей Боярский (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Связь с Ксенией Собчак

Ксения Собчак (Фото: РИА Новости/Александр Вильф)

Верность и постоянство

Сергей Боярский (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Настоящий миллиардер

Без поддержки своего знаменитого отца