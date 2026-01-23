Внушительное состояние, Госдума и романтические отношения с Собчак: новые шокирующие факты о жизни сына Боярского
Фамилия Боярский сразу ассоциируется с образом знаменитого «гасконца» из советского кино. Второй ассоциацией часто становится его дочь Елизавета, которая, несмотря на свои скромные актерские способности, продолжает сниматься в фильмах. Тем не менее, о Сергее Михайловиче, сыне знаменитого актера, известно значительно меньше. 24 января он отмечает свой 46-й день рождения. Подробнее о нём читайте в материале «Радио 1».
Внушительное состояниеЗнакомые с историей семьи Боярских, безусловно, слышали о Сергее Михайловиче, который, как утверждают, обладает внушительным состоянием. В 2018 году он активно поддерживал пенсионную реформу и запомнился своими нестандартными инициативами. Мужчина изначально стремился повторить успех своего знаменитого отца: он пробовал себя в роли певца, писал песни для своей группы и даже экспериментировал с актерским мастерством. Однако особых успехов в этом направлении не добился. В конечном итоге выбрал путь политики, где ему удалось достичь значительных высот.
В молодости папа привел Сергея на передачу «Музыкальный ринг», именно тогда он осознал, что пение — это не его призвание. Молодой человек испытывал дискомфорт под яркими софитами и вниманием зрителей, считая, что такая обстановка не соответствует его увлечению классической музыкой.
Звездная семьяСергей — яркий пример ребенка из звездной семьи, где внимание к его личности было неизбежным. Из-за постоянной занятости отца, его воспитанием в основном занимались мама и бабушки, которые, конечно же, не скупились на заботу и баловство, исполняя все желания мальчишки. Михаил Боярский, хотя и был строгим, редко прибегал к наказаниям, что создавало особую атмосферу в семье. Однако в подростковом возрасте парень стал замкнутым и перестал делиться своими переживаниями с родителями. Сам политик не раз признавался, что из-за фамилии часто оказывался в центре внимания, причем не всегда в положительном свете. В детстве его обвиняли в поступках других ребят. Интересно, что в школе у Сергея появилось прозвище «Биба», старые друзья до сих пор обращаются к нему именно так.
Мечты о беззаботной жизниС ранних лет юноша мечтал о простой и беззаботной жизни: проводить время с друзьями, играя в футбол на дворовых площадках, посещать спортивные секции по боксу или плаванию и увлекаться моделированием. Однако реальность оказалась иной — вместо этого ему приходилось погружаться в мир классической музыки, что лишало парнишку многих радостей детства. В конечном итоге он решил оставить учебу в седьмом классе.
Спустя годы Сергей все же нашел возможность выразить благодарность родителям за полученное образование. Время, проведенное в музыкальной школе, впоследствии оказалось полезным, так как оно дало ему возможность легко осваивать новые инструменты. Несмотря на это, младший Боярский не разделяет страсти отца к футболу, его сердце принадлежит рок-музыке. Он с глубоким уважением относится к творчеству своего знаменитого родителя, хотя их упрямство часто приводит к спорам. В его плейлисте можно найти такие группы, как Aerosmith и Limp Bizkit.
Вредные привычкиСергей отмечает, что ему удалось избежать вредных привычек, присущих «золотой молодежи», в частности, употребления наркотиков, хотя многие из его знакомых не смогли устоять перед этим искушением. Он сам предпочитал более традиционные способы расслабления. В юности парень часто проводил время с друзьями на даче, где они слушали музыку и занимались тем же, чем и миллионы их сверстников. С течением времени мужчина начал осмысливать свой жизненный путь и стремиться к независимости. Ему было важно, чтобы его воспринимали как индивидуальность, а не только как «сына Боярского». Он размышлял о самостоятельности и даже делился своими успехами в строительной отрасли. Однако жизнь внесла свои изменения.
Связь с Ксенией СобчакСегодняшний депутат с легкой улыбкой вспоминает слухи о предполагаемой романтической связи с Ксенией Собчак, которые когда-то активно муссировались в прессе. На самом деле, их отношения были гораздо более невинными: они росли в одном доме и дружили с детства. В юные годы, когда их знаменитые родители собирались за праздничным столом, они даже делили одну кровать. Однако после переезда в Москву их общение практически прекратилось, воспоминания о беззаботных детских днях остались лишь в прошлом.
Верность и постоянствоСергей Михайлович, в отличие от многих своих сверстников, выросших в семьях знаменитостей, много лет демонстрировал удивительную верность и постоянство. В юности он сделал выбор в пользу семейных ценностей, женившись в 18 лет на своей однокласснице. Младший Боярский с гордостью называл себя образцовым семьянином, надежным и преданным супругом. В ноябре 1998 года у пары появился первый ребенок, а в мае 2008 второй. В интервью Сергей признавался, что за долгие годы брака чувства к супруге остались такими же яркими, а рождение детей укрепило любовь. Однако в декабре 2024 года Михаил Боярский признался, что его сын уже развелся, женился второй раз и в новых отношениях стал отцом двух сыновей.
Сам Сергей описывает себя сложным и необычным человеком, в котором гармонично переплетаются мягкость и спокойствие, унаследованные от матери, с решительностью и независимостью, привитыми отцом. Он также отмечает, что его реакции могут быть «неожиданными» и «энергичными». Кроме того, политик открыто признает, что, как и его отец, высоко ценит хорошие напитки в приятной компании, музыку, чувство юмора и быструю езду на автомобиле.
Настоящий миллиардерБоярский является не просто успешным бизнесменом, а настоящим миллиардером, чьи ежегодные доходы вызывают восхищение и зависть. В его собственности находятся доли в пяти квартирах в Санкт-Петербурге, а также просторная государственная квартира площадью 178 квадратных метров. Достижения Сергея Михайловича впечатляют: он не только депутат Государственной думы от правящей партии, но и первый заместитель председателя Комитета по информационной политике. Кроме того, он является членом президиума генерального совета партии «Единая Россия» и секретарем регионального отделения этой партии в Санкт-Петербурге. Он впервые громко заявил о себе, когда решительно раскритиковал звезд российского шоу-бизнеса, жаловавшихся на снижение доходов во время пандемии и требовавших государственной поддержки.
Отец Сергея также выразил поддержку своему сыну, заявив, что предпочел бы стать таксистом, чем принимать помощь от государства. На это актер Станислав Садальский, славящийся своей откровенностью, с сарказмом заметил, что Боярскому легко говорить так, ведь благодаря своим связям в Санкт-Петербурге он смог удачно устроить сына, который стал миллиардером и теперь обеспечивает отцу комфортную жизнь.
Без поддержки своего знаменитого отцаСын знаменитого актера стал депутатом Госдумы РФ, однако его путь к этому креслу вызывает много вопросов. До назначения он работал консультантом у главы Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко и возглавлял телеканал «Санкт-Петербург», хотя до этого не имел опыта на телевидении. Несмотря на значительное увеличение бюджета канала, его рейтинги оставались крайне низкими, что ставит под сомнение качество работы. По данным декларации за 2018 год, Боярский владел семью квартирами общей площадью 1500 квадратных метров, а его доход составил почти 19 миллионов рублей. Помимо этого, несколько объектов зарегистрированы на дочерей. Боярский известен своей страстью к роскошным автомобилям и предпочитает Lexus и Porsche.
Критики утверждают, что достижения Боярского-младшего обусловлены влиянием его отца и связями, наработанными в период руководства телеканалом. Его финансовое состояние в 2015 году превышало 4 миллиарда рублей, что обеспечивало ему место в списке российских миллиардеров. После избрания депутатом он передал управление своими активами маме и стал избегать обсуждения своих доходов. Мужчина не раз становился объектом скандалов. Его провокационные высказывания о пенсионной реформе 2018 года вызвали общественное возмущение. Кроме того, выяснилось, что компании, связанные с ним, были оштрафованы за неуплату взносов, а сам он имел налоговые задолженности, которые объяснил «ошибками».
Не останавливаясь на достигнутом, Боярский предложил законопроект о штрафах за нежелательный контент в соцсетях и выступал за запрет нецензурной лексики в интернете. Вопрос остается открытым: смог бы он занять свое место в Госдуме без поддержки своего знаменитого отца?