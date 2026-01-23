Вика Цыганова раскритиковала возможное возвращение Аллы Пугачевой на сцену
Певица Вика Цыганова резко высказалась о возможном возвращении Аллы Пугачевой к концертной деятельности. По информации инсайдеров, Примадонна рассматривает возможность возобновления выступлений уже летом 2026 года.
Как сообщает Telegram-канал «ЗвездаПад», Цыганова выразила возмущение подобными планами, заявив, что Пугачева якобы «наблюдает за реакцией общества» и оценивает, готова ли публика принять ее возвращение. При этом артистка использовала жесткие и эмоционально окрашенные формулировки.
Также Цыганова упомянула балерину Анастасию Волочкову, связав ее с обсуждением возможного возвращения Пугачевой и дав негативную оценку телевизионным проектам с ее участием. Особое возмущение певицы вызвала позиция Примадонны после начала СВО.
По словам Цыгановой, она считает Пугачеву символом «предательской части общества», напомнив о ее отъезде из России в Израиль и публичных высказываниях, которые, по мнению певицы, носили антироссийский характер. Отдельно Цыганова упомянула прошлые заявления Пугачевой, связанные с чеченским лидером Джохаром Дудаевым, назвав их «неприемлемыми».
