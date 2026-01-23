Имущество, которое перейдет Оксане после развода с Джиганом, впечатляет своими масштабами
Рэпер Джиган может отдать своей супруге Оксане имущество на сумму около полумиллиарда рублей. Если он не сможет оспорить брачный договор, это станет реальностью. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Вся недвижимость оформлена на имя артиста. Защита Джигана будет утверждать, что он подписал соглашение в уязвимом состоянии. В списке активов — роскошный трёхэтажный особняк в коттеджном посёлке «Шато Соверен». Площадь дома достигает почти 1300 м². Внутри находятся хамам, кинотеатр, камин и кабинет. Для тренировок предусмотрен спортзал. Дорогая отделка и дизайнерский ремонт добавляют стоимости. Участок земли составляет 22 сотки, а общая стоимость дома превышает 350 миллионов рублей.
Кроме того, рэпер владеет тремя квартирами. Первая однокомнатная площадью 34 м² в Войковском районе оценена в 12 миллионов рублей. Вторая, чуть большего размера — 36 м² в Хорошёвском районе, стоит 16 миллионов. Третья квартира — двухкомнатная площадью 63 м² в Очаково-Матвеевском, её стоимость составляет 25 миллионов рублей.
Оксане также достанется Volkswagen Multivan, купленный в 2018 году. Его цена составляет около 4 миллионов рублей. В итоге, если Джиган не сможет оспорить условия брачного договора, его жена получит имущество на сумму более 400 миллионов рублей. Адвокат рэпера утверждает, что в момент подписания договора артист принимал лекарства и не осознавал своих действий.
