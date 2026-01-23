Имущество, которое перейдет Оксане после развода с Джиганом, впечатляет своими масштабами

23 января 2026, 09:54

Джиган отдаст Оксане имущество на полмиллиарда, если не оспорит брачный договор

Джиган и Оксана(Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Рэпер Джиган может отдать своей супруге Оксане имущество на сумму около полумиллиарда рублей. Если он не сможет оспорить брачный договор, это станет реальностью. Об этом пишет Telegram-канал ‎SHOT.