Актер Сергей Бурунов раскрыл свою формулу похудения

Актер Сергей Бурунов похудел, благодаря тренировкам и сексу
Сергей Бурунов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

На премьере фильма «Комментируй это» Сергей Бурунов с улыбкой рассказал, что появление любимой женщины заметно изменило его жизнь.



В беседе с «Пятым каналом» он отметил, что возлюбленная не только вдохновляет, но и деликатно влияет на его стиль. Например, дает понять, что образ из «Ивановых-Ивановых» ей особенно нравился. Однако главные изменения связаны с физической формой. Звезда «Полицейского с Рублевки» всерьез занялся собой, заметно похудел и теперь с гордостью говорит, что весит 83 килограмма.

«Как худею? Секс и спортзал», — говорит Бурунов.

Он добавил, что девушка поставила его на горные лыжи. К диетам артист относится спокойно, но подчеркивает, что выбирать их нужно аккуратно.

Никита Кротов

