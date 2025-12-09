Детство без родителей, тяжелые роды и «пропажа» мужа: тайны звезды «Леди бомж» Ирины Лачиной. Куда исчезла актриса?
Актриса Ирина Лачина своим примером доказала, что дети знаменитых актеров могут быть не менее талантливы и успешны, чем их родители. Дочь звезды драмы «Табор уходит в небо» полюбилась зрителям с первых ролей. Насколько Ирине Лачиной удалось реализоваться в профессии, и какие испытания мешали ей обрести счастье — в материале «Радио 1».
Биография Ирины Лачиной
Ирина Лачина родилась 29 августа 1972 года в Бельцах, Молдавия. Ее родители, Светлана Тома и Олег Лачин, оба были актерами. Светлана Тома запомнилась зрителям благодаря роли в фильме Эмиля Лотяну «Табор уходит в небо». Когда Ирине было всего восемь месяцев, ее отец погиб. Из-за занятости матери девочка воспитывалась под присмотром бабушки и дедушки. Бабушка обладала прекрасными хозяйственными навыками и знала несколько иностранных языков. Дедушка, бывший руководитель колхоза, обучил внучку работать с деревом.
С детства Ирина мечтала стать актрисой, как ее мама. Уже в юном возрасте она начала сниматься в кино: ее можно увидеть в фильмах «Здравствуйте, я приехал!» (1979) и «Падение кондора» (1982).
С 14 лет Лачина стала работать: разносила газеты и письма. Позже девушка трудилась телеграфисткой, а затем освоила профессию монтажера, научившись склеивать пленку и сводить звуковые и видеодорожки.
После школы Ирина поступила в Театральное училище имени Щукина. В это же время она продолжала сниматься в кино.
Карьера
В 1991 году фильм Всеволода Шиловского «Блуждающие звезды» принес Ирине Лачиной известность. После окончания учебы в 1993 году она начала работать в Театре на Таганке, а затем перешла в «Современник».
Главная роль в картине «У Христа за пазухой» принесла ей специальный приз Видеостудии Гданьск. В 1999 году актриса получила приз Веры Холодной в категории «И божество, и вдохновенье…».
Всеобщее признание и любовь зрителей Ирине Лачиной принесли сериалы «Леди Бомж» и «Леди Босс». История Лизы Басаргиной, несправедливо осужденной и стремящейся отомстить своим обидчикам, завоевала сердца многих. Изначально планировалось снять третью часть под названием «Леди Мэр», но артистка отказалась участвовать, так как была занята в другом проекте.
Ирина также снималась в серии фильмов «Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII» и в сериале «Тяжелый песок». Она появлялась и в популярном ситкоме «Воронины», где играла роль Анны Золотаревой, сестры главной героини. В настоящее время Ирина продолжает актерскую карьеру и выступает в театре.
Личная жизнь Ирины Лачиной
Отношения Ирины Лачиной и Олега Будрина начались, когда они были еще студентами. Их роман развивался стремительно, и вскоре стало известно, что актриса ждет ребенка. Она опасалась, что эта новость напугает Олега, но он, наоборот, обрадовался, мечтая о роли отца. Молодые люди поженились, не подозревая, что впереди их ждет множество трудностей.
«Я рожала тяжело. Когда муж приехал, мне уже собирались делать операцию. Боль была невыносимая, я мужу даже руку прокусила, так сильно в него вцепилась. Тогда только и молила Бога: «Пусть, я умру, но ребенок должен выжить». Потом я пришла в себя и увидела на прикроватном столике бутылку воды, которую принес Олег», — рассказывала знаменитость в программе «Судьба человека».
В 1991 году у супругов родилась дочь Маша. В возрасте девяти лет девочка исполнила роль дочери героя Дмитрия Харатьяна в одной из серий сериала «Маросейка, 12».
О своем многолетнем браке Ирина говорит исключительно с любовью, отмечая, что они с Олегом заранее установили правила совместной жизни, которые, по ее мнению, и стали залогом их семейного счастья.
«Мы всегда все проговариваем. Самое важное, когда прожито много лет с одним человеком, ответить на вопрос: хочу ли я с этим человеком встретить старость, готова ли я с ним идти до конца», — заверила актриса.
Ирина подчеркнула, что не держит в памяти негативные моменты, предпочитая избегать повторения ошибок.
Однако несколько лет назад в семейной жизни актеров начался кризис. Они временно прекратили общение, и тогда появились слухи о романе Лачиной с режиссером Николаем Лебедевым, которые не получили подтверждения.
В январе 2021 года произошел новый скандал, связанный с близкими актрисы. Выяснилось, что после новогодних праздников артистка обратилась в полицию с заявлением о пропаже мужа, который собирался навестить сестру, но так и не добрался до нее. СМИ сообщали, что за четыре дня Олег ответил на звонок жены лишь однажды, и то на заднем плане какая-то женщина потребовала завершить разговор. Когда же Будрин вернулся домой живым и невредимым, представители Ирины отказались комментировать произошедшее.
Ирина Лачина сегодня
В последнее время Ирина Лачина всё реже появляется в новых кинопроектах, предпочитая заниматься благотворительностью и общественной деятельностью. Её редкие появления на телевидении, такие как участие в шоу «Секрет на миллион», привлекают внимание поклонников, которые надеются на скорое возвращение звезды на экраны.
Актрису можно увидеть в московских театрах на спектаклях «Лёгкие деньги» и «Мужчина с доставкой на дом».
Зрители часто выражают восхищение внешним видом артистки, отмечая, что она выглядит моложе своих лет. В последнем интервью Лачина отдельно высказалась о своей внешности, подчеркнув, что никогда не обращалась к услугам пластических хирургов. Хотя в молодости её не устраивал собственный нос, который казался ей слишком большим, она передумала делать ринопластику.