Детство без родителей, тяжелые роды и «пропажа» мужа: тайны звезды «Леди бомж» Ирины Лачиной. Куда исчезла актриса?

Ирина Лачина (Фото: РИА Новости/ Евгения Новоженина)

Актриса Ирина Лачина своим примером доказала, что дети знаменитых актеров могут быть не менее талантливы и успешны, чем их родители. Дочь звезды драмы «Табор уходит в небо» полюбилась зрителям с первых ролей. Насколько Ирине Лачиной удалось реализоваться в профессии, и какие испытания мешали ей обрести счастье — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Ирины Лачиной Карьера Личная жизнь Ирины Лачиной Ирина Лачина сегодня

Биография Ирины Лачиной

Ирина Лачина родилась 29 августа 1972 года в Бельцах, Молдавия. Ее родители, Светлана Тома и Олег Лачин, оба были актерами. Светлана Тома запомнилась зрителям благодаря роли в фильме Эмиля Лотяну «Табор уходит в небо». Когда Ирине было всего восемь месяцев, ее отец погиб. Из-за занятости матери девочка воспитывалась под присмотром бабушки и дедушки. Бабушка обладала прекрасными хозяйственными навыками и знала несколько иностранных языков. Дедушка, бывший руководитель колхоза, обучил внучку работать с деревом.





Светлана Тома и Ирина Лачина (Фото: Инстаграм* @lachinairina_official)

Карьера

В 1991 году фильм Всеволода Шиловского «Блуждающие звезды» принес Ирине Лачиной известность. После окончания учебы в 1993 году она начала работать в Театре на Таганке, а затем перешла в «Современник».



Главная роль в картине «У Христа за пазухой» принесла ей специальный приз Видеостудии Гданьск. В 1999 году актриса получила приз Веры Холодной в категории «И божество, и вдохновенье…».



Всеобщее признание и любовь зрителей Ирине Лачиной принесли сериалы «Леди Бомж» и «Леди Босс». История Лизы Басаргиной, несправедливо осужденной и стремящейся отомстить своим обидчикам, завоевала сердца многих. Изначально планировалось снять третью часть под названием «Леди Мэр», но артистка отказалась участвовать, так как была занята в другом проекте.





Ирина Лачина (Фото: кадр из фильма «Леди Бомж»)

Личная жизнь Ирины Лачиной

Отношения Ирины Лачиной и Олега Будрина начались, когда они были еще студентами. Их роман развивался стремительно, и вскоре стало известно, что актриса ждет ребенка. Она опасалась, что эта новость напугает Олега, но он, наоборот, обрадовался, мечтая о роли отца. Молодые люди поженились, не подозревая, что впереди их ждет множество трудностей.

«Я рожала тяжело. Когда муж приехал, мне уже собирались делать операцию. Боль была невыносимая, я мужу даже руку прокусила, так сильно в него вцепилась. Тогда только и молила Бога: «Пусть, я умру, но ребенок должен выжить». Потом я пришла в себя и увидела на прикроватном столике бутылку воды, которую принес Олег», — рассказывала знаменитость в программе «Судьба человека».

В 1991 году у супругов родилась дочь Маша. В возрасте девяти лет девочка исполнила роль дочери героя Дмитрия Харатьяна в одной из серий сериала «Маросейка, 12».





Ирина Лачина с дочкой Марией Лачиной и мамой, Светланой Тома (справа налево) (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

«Мы всегда все проговариваем. Самое важное, когда прожито много лет с одним человеком, ответить на вопрос: хочу ли я с этим человеком встретить старость, готова ли я с ним идти до конца», — заверила актриса.

Ирина подчеркнула, что не держит в памяти негативные моменты, предпочитая избегать повторения ошибок.



Однако несколько лет назад в семейной жизни актеров начался кризис. Они временно прекратили общение, и тогда появились слухи о романе Лачиной с режиссером Николаем Лебедевым, которые не получили подтверждения.



В январе 2021 года произошел новый скандал, связанный с близкими актрисы. Выяснилось, что после новогодних праздников артистка обратилась в полицию с заявлением о пропаже мужа, который собирался навестить сестру, но так и не добрался до нее. СМИ сообщали, что за четыре дня Олег ответил на звонок жены лишь однажды, и то на заднем плане какая-то женщина потребовала завершить разговор. Когда же Будрин вернулся домой живым и невредимым, представители Ирины отказались комментировать произошедшее.

Ирина Лачина сегодня

В последнее время Ирина Лачина всё реже появляется в новых кинопроектах, предпочитая заниматься благотворительностью и общественной деятельностью. Её редкие появления на телевидении, такие как участие в шоу «Секрет на миллион», привлекают внимание поклонников, которые надеются на скорое возвращение звезды на экраны.



