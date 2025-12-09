«Ножом в сердце»: Ким Кардашьян рассказала о боли, которую ей принёс Канье Уэст
Ким Кардашьян призналась, что самым болезненным моментом после развода с Канье Уэстом стали не сами отношения, а его публичные сомнения в реальности парижского ограбления 2016 года.
По словам звезды, обвинения в инсценировке «ножом в сердце» ранили её больше всего, отмечает RadarOnline.
Трагический эпизод произошёл, когда Ким было 35 лет: её удерживали в заложниках в парижской квартире, угрожали оружием и похитили драгоценности на сумму более 10 миллионов долларов. В этом году Кардашьян вернулась в Париж, чтобы дать показания по делу, и стала свидетелем того, как правосудие вынесло обвинительные приговоры восьми фигурантам.
В своём шоу Ким поделилась, что услышала публичное заявление Уэста о том, будто ограбление было пиар-ходом и специально инсценировано для телешоу.
«Мой бывший муж заявил: "А ты инсценировала ограбление для телешоу", — и сказал это перед всеми этими людьми. Это было ножом в сердце… мысль о том, что кто-то не верит тебе — кто-то, кто должен быть близок, — это действительно меня задело», — рассказала она.