«Ножом в сердце»: Ким Кардашьян рассказала о боли, которую ей принёс Канье Уэст

09 декабря 2025, 16:11

Ким Кардашьян рассказала о предательстве Канье Уэста

Ким Кардашьян (Фото: Instagram* / @kimkardashian)

Ким Кардашьян призналась, что самым болезненным моментом после развода с Канье Уэстом стали не сами отношения, а его публичные сомнения в реальности парижского ограбления 2016 года.







По словам звезды, обвинения в инсценировке «ножом в сердце» ранили её больше всего, отмечает RadarOnline.

Трагический эпизод произошёл, когда Ким было 35 лет: её удерживали в заложниках в парижской квартире, угрожали оружием и похитили драгоценности на сумму более 10 миллионов долларов. В этом году Кардашьян вернулась в Париж, чтобы дать показания по делу, и стала свидетелем того, как правосудие вынесло обвинительные приговоры восьми фигурантам.

В своём шоу Ким поделилась, что услышала публичное заявление Уэста о том, будто ограбление было пиар-ходом и специально инсценировано для телешоу.