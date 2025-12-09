09 декабря 2025, 16:30

Алевтина Тукан (Фото: Instagram* / @alevtina__tukan)

Она стремительно ворвалась на телеэкраны, став любимицей миллионов по ролям в сериалах «Две девицы на мели» и «Девушки с Макаровым». Её улыбку знает вся страна, а биография выглядит как история целеустремлённой и талантливой девушки, легко шагнувшей к славе. Актрисе Алевтине Тукан 10 декабря исполняется 31 год. О творческом пути восходящей звезды отечественного кинематографа читайте в материале «Радио 1».





Содержание Из Кишинёва на Олимп: путь, полный сомнений Зачем Алевтина Тукан пошла к психотерапевту Как сейчас живет актриса





Из Кишинёва на Олимп: путь, полный сомнений

Алевтина Тукан родилась 10 декабря 1994 года в Кишинёве, в гагаузской семье. Её творческий путь начался рано: музыкальная школа по классу фортепиано, пять лет народного пения. Когда девочке было 15, семья переехала в Калининград, где случайный поход на выпускной спектакль театральной студии «СТОП» перевернул её жизнь. После школы она, не раздумывая, отправилась покорять Москву и поступила в легендарную Школу-студию МХАТ на курс Виктора Рыжакова.





Алевтина Тукан (Фото: Instagram* / @alevtina__tukan)

Однако путь в кино оказался не таким прямым. Дебютировав с эпизодической ролью в сериале «Лучше, чем люди», Тукан долго не могла найти своё амплуа. Переломным стал 2019 год, когда ей предложили роль Марго, дочери опального олигарха, в комедийном ситкоме «Две девицы на мели». Предложение повергло её в ужас. Актриса, видевшая себя в драматических «геройских» ролях, сомневалась и боялась.





«Я абсолютно не видела себя в комедии. Мне всегда казалось, что я — героиня. Сейчас смешно даже об этом думать. Но тогда я долго отказывалась. Плюс я боялась стать заложником одной роли. Это чаще всего происходит с актерами в комедийных сериалах», — цитирует актрису издание Vokrug.tv.





Её убедил продюсер, сказав, что всё зависит только от неё самой, и она не станет «заложницей роли», если не захочет. Этот риск полностью оправдался: проект стал хитом, а Тукан — звездой. Вслед за этим успехом пришла и роль, сделавшая её лицом сериала «Девушки с Макаровым» — перфекционистки-полицейской Анны Туркиной.





Зачем Алевтина Тукан пошла к психотерапевту

Алевтина Тукан (Фото: Instagram* / @alevtina__tukan)

В мире, где эпатаж и откровенность становятся валютой популярности, Алевтина Тукан выбрала путь тихой силы и работы над собой. В откровенных интервью 2025 года актриса сделала то, что для многих знаменитостей остается табу. Она публично рассказала о психотерапии и глубоком желании понять себя. Алевтина Тукан начала работать с психологом около пяти лет назад. Поводом стало отчетливое ощущение, что жизнь идет по некому сценарию.





«Я почувствовала, что хожу как будто по кругу, выбираю другую дорогу и должна бы избежать того же урока, но всё повторялось. Мне нужно было разобрать себя на части и собрать заново. И я продолжаю заниматься. Мне кажется, что знакомство с собой — путь длиной в жизнь», — делилась актриса в интервью журналу «Атмосфера».





Еще один болезненный аспект, с которым помогла справиться терапия, — чрезмерная зависимость от чужого мнения.





«Меня очень волновало мнение людей обо мне», — вспоминает Тукан.

Сегодня она выработала для себя четкое правило:





«Все приятное от незнакомых я с удовольствием приму и поблагодарю, а все неприятное... никак на меня не влияет», — рассказывала Тукан.





В настоящее время главный жизненный принцип Алевтины — это «холодная голова». Она признается, что эмоции редко берут над ней верх, и даже в самые страшные, трагические моменты ее не охватывает паника.





«Я ко всему стараюсь подходить с холодной головой... В самые страшные моменты... мной не руководили эмоции», — говорит актриса.





Этот принцип был сформирован давно, но в 2025 году он приобрел новый смысл. Он стал видимой частью глубокой внутренней работы. «Холодная голова» помогает ей отделить переживания за себя от боли за других.





«Мне очень тяжело видеть несправедливость... Но я давно решила оставить горячую голову, драматизм и страдания только в контексте творчества», — отмечает актриса.





Как сейчас живет актриса

Алевтина Тукан (Фото: Instagram* / @alevtina__tukan)

Сегодня профессиональная жизнь Алевтины Тукан динамична и успешна. Она живёт и работает в Москве, продолжая карьеру в кино. В 2025 году завершился показ пятого, заключительного сезона сериала «Девушки с Макаровым», где её героиня Анна Туркина прошла долгий путь от наивной отличницы до опытного опера.





Одновременно актриса активно участвует в новых крупных проектах. Весной 2025 года на экраны вышла музыкальная трагикомедия «ВИА "Васильки"», где Тукан сыграла одну из главаных ролей — Полину, младшую дочь женщины, завещавшей своим детям собрать легендарную группу прошлого. Сейчас актриса занята на съёмках нового сериала-драмеди «Хай, систерс». В нём она исполняет роль средней сестры Даши — воспитательницы в детском саду, «совмещающей наивность с попытками быть рассудительной». Авторы проекта называют его «манифестом» о том, что «в нашей стране всё тащат на себе женщины».



