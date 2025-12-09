«Я не знал, что делать»: Анатолий Руденко сравнил роды жены с космической станцией

09 декабря 2025, 15:22

Анатолий Руденко впервые рассказал о потрясении на родах второго ребёнка

Елена Дудина и Анатолий Руденко с сыном (Фото: Instagram* / @elena_dudina_official)

Актёр Анатолий Руденко поделился впечатлениями от родов жены Елены Дудиной в шоу «Звёзды сошлись».





По его словам, процесс прошёл быстро и без осложнений — роды длились всего шесть часов, однако он сам ощущал полное растерянность.





«У меня было ощущение, что я нахожусь, не знаю, на космической станции, где единственный, кто не знает, что делать, — это я. Я хотел всем помочь, но все отказывались. В какой-то момент Лена сказала: "Перестань дуть на меня!". Я просто не знал, что мне делать. Я же должен как-то в чём-то поучаствовать», — признался актёр.