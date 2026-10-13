«Девки были готовы сами»: Наташа Королева вспомнила о романе с Игорем Николаевым
Наташа Королева назвала период отношений с Николаевым временем смены караула
Наташа Королева призналась, что не ориентируется на чужие оценки своей личной жизни. Певица с теплотой вспоминает творческий союз с Игорем Николаевым, а в супруге Сергее Глушко ценит не только сценический талант, но и дар художника.
Эстрадная певица Наташа Королева в подкасте «Переговорка» для «Радио 1» и Propusk.tv рассказала о стереотипах вокруг стриптизеров, отношениях с бывшим мужем Игорем Николаевым и новом увлечении Сергея Глушко, известного под псевдонимом Тарзан. Артистка отметила, что не привыкла прислушиваться к чужому мнению. Она допускает, что многие обсуждали ее уход от композитора к стриптизеру, однако сама предпочитает не вмешиваться в чужую личную жизнь.
«Я сама не люблю обсуждать чье-то личное. Когда подруги заводят разговор, я говорю, что Вселенная дает новые открытия и можно много чего обсудить», — поделилась Королева.
Певица назвала период отношений с Николаевым временем смены караула и энергии. Она хранит теплые воспоминания о совместной жизни и творчестве, хотя не считает себя склонной к ностальгии.
«Мы писали песни. Это был период сумасшедшего творчества», — отметила она.
Иногда исполнительница находит старые фотографии и с удовольствием возвращается мыслями к прошлому. При этом в Игоре Николаеве, по ее словам, ей ничего не хотелось менять, хотя к композитору требовался особенный подход. Королева вспомнила и о популярности Тарзана в его звездные годы. По ее словам, артисту даже не приходилось добиваться внимания поклонниц.
«Девки были готовы сами. Ему ничего делать не приходилось. Он просто выходил на сцену», — пояснила певица.
Ревности в семье, как подчеркнула Королева, не возникало. Иначе супруги не смогли бы прожить вместе столько лет. При этом сейчас Сергей Глушко не стремится к публичности: ему некомфортно появляться в незнакомых компаниях и лишний раз выходить в общественное пространство. Отдельно певица рассказала о таланте мужа к живописи. Тарзан пишет портреты, и его работы отличает особая выразительность.
«У него живые глаза на каждом портрете. Иногда это до мурашек. Этот талант открылся после 50 лет. Я с ним живу много лет, мы прожили 20 лет, я даже не знала, что он может так писать», — призналась Королева.
Она добавила, что Глушко окончил художественную школу. Его приглашали продолжить обучение в художественной академии в Санкт-Петербурге, но он отказался. Сейчас артист часто пишет портреты жены, а желающих заказать у него работу становится все больше. Однако времени на живопись у Тарзана немного: он играет в спектаклях и занимается реконструкцией дома. Пока ремонт не завершился, художник работает там, где есть возможность.