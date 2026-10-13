«Девки были готовы сами»: Наташа Королева вспомнила о романе с Игорем Николаевым

13 октября 2026, 13:42

Наташа Королева назвала период отношений с Николаевым временем смены караула

Наташа Королева и Тарзан (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Наташа Королева призналась, что не ориентируется на чужие оценки своей личной жизни. Певица с теплотой вспоминает творческий союз с Игорем Николаевым, а в супруге Сергее Глушко ценит не только сценический талант, но и дар художника.





Эстрадная певица Наташа Королева в подкасте «Переговорка» для «Радио 1» и Propusk.tv рассказала о стереотипах вокруг стриптизеров, отношениях с бывшим мужем Игорем Николаевым и новом увлечении Сергея Глушко, известного под псевдонимом Тарзан. Артистка отметила, что не привыкла прислушиваться к чужому мнению. Она допускает, что многие обсуждали ее уход от композитора к стриптизеру, однако сама предпочитает не вмешиваться в чужую личную жизнь.





«Я сама не люблю обсуждать чье-то личное. Когда подруги заводят разговор, я говорю, что Вселенная дает новые открытия и можно много чего обсудить», — поделилась Королева.

«Мы писали песни. Это был период сумасшедшего творчества», — отметила она.

«Девки были готовы сами. Ему ничего делать не приходилось. Он просто выходил на сцену», — пояснила певица.

«У него живые глаза на каждом портрете. Иногда это до мурашек. Этот талант открылся после 50 лет. Я с ним живу много лет, мы прожили 20 лет, я даже не знала, что он может так писать», — призналась Королева.