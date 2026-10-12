«Специалист был в шоке»: Ольга Бузова не может избавиться от последствий травмы колена

12 октября 2026, 12:57

Певица Ольга Бузова со слезами рассказала о состоянии колена после операции

Ольга Бузова (Фото: Instagram* / @buzova86)

Ольга Бузова рассказала в соцсетях, что продолжает бороться с последствиями серьёзной травмы колена, которую получила в июне этого года. Для певицы нынешний внешний вид ноги стал настоящим испытанием не только физически, но и эмоционально. Артистка не скрывает, что ей тяжело принять изменения, и каждый раз, когда она говорит об этом, едва сдерживает слёзы.





Недавно Ольга отправилась в центр эстетической медицины, чтобы показать специалистам своё колено и узнать, что можно сделать с последствиями травмы. Однако увиденное, по словам певицы, вызвало у врача сильное удивление.





«Приехала показать своё колено в центр эстетической медицины. Специалист был в шоке от того, что увидел. Я уже как будто свыкаюсь с этим уродством, но каждый раз со слезами смотрю на свою коленку. О юбках можно забыть», — пожаловалась Бузова.