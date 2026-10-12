«Специалист был в шоке»: Ольга Бузова не может избавиться от последствий травмы колена
Певица Ольга Бузова со слезами рассказала о состоянии колена после операции
Ольга Бузова рассказала в соцсетях, что продолжает бороться с последствиями серьёзной травмы колена, которую получила в июне этого года. Для певицы нынешний внешний вид ноги стал настоящим испытанием не только физически, но и эмоционально. Артистка не скрывает, что ей тяжело принять изменения, и каждый раз, когда она говорит об этом, едва сдерживает слёзы.
Недавно Ольга отправилась в центр эстетической медицины, чтобы показать специалистам своё колено и узнать, что можно сделать с последствиями травмы. Однако увиденное, по словам певицы, вызвало у врача сильное удивление.
«Приехала показать своё колено в центр эстетической медицины. Специалист был в шоке от того, что увидел. Я уже как будто свыкаюсь с этим уродством, но каждый раз со слезами смотрю на свою коленку. О юбках можно забыть», — пожаловалась Бузова.Для артистки, чья работа связана с постоянными выступлениями и вниманием публики, изменения во внешности стали отдельным источником переживаний. Ольга старается привыкнуть к новому состоянию ноги, но признаётся, что пока ей это даётся непросто. Особенно болезненно певица воспринимает мысль о том, что привычные элементы гардероба теперь могут оказаться под запретом.
Впрочем, опускать руки Бузова не собирается. Несмотря на переживания и последствия травмы, она продолжает выходить на сцену и работать. Певица намерена искать способы справиться с последствиями неудачного падения и постепенно возвращаться к привычной жизни.
Напомним, травму колена Ольга получила в июне. Повреждение оказалось настолько серьёзным, что артистке потребовалась операция. При этом уже менее чем через неделю после случившегося Бузова вернулась к выступлениям, продемонстрировав готовность продолжать работу даже в непростой ситуации.