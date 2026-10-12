Дочь Виктории Бони продаёт рекламу за 2 тысячи евро: Анджелина сама копит на каникулы

12 октября 2026, 14:20

Дочь Виктории Бони зарабатывает на поездку в Лондон самостоятельно

Виктория Боня с дочерью (Фото: Instagram* / @victoriabonya)

Дочь Виктории Бони Анджелина решила сама заработать на предстоящие каникулы. Девочка хочет отправиться в Лондон, но деньги на поездку планирует получить благодаря рекламе в собственном аккаунте.





По словам Виктории в соцсетях, у Анджелины уже достаточно хорошие просмотры, поэтому рекламодатели могут быть заинтересованы в сотрудничестве. При этом стоимость размещения заметно ниже, чем у самой Бони.





«Энджи зарабатывает на каникулы в Лондон. Мы решили, что Анджелишка готова продать рекламу, а у нее очень хорошие просмотры всегда. Это не такая супер дорогая реклама, как у меня», — рассказала Виктория.