Бизнес Аниты Цой оказался в центре двух судебных разбирательств на крупную сумму
К ООО «Галерея "Мастер"», связанному с певицей Анитой Цой, подали сразу два заявления в суд. Общая сумма финансовых требований превысила 2,4 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Первым с претензиями выступил индивидуальный предприниматель А.В. Арышев. Он потребовал взыскать с компании 582 тысячи рублей. Основанием для иска стало предполагаемое неисполнение обязательств по договору оказания услуг.
Второе заявление подало ООО «Инсталл Профи». Организация предъявила требования на сумму около 1,9 млн рублей — спор возник из-за договора подряда.
Однако ни одно из разбирательств не дошло до итогового решения по существу: производство по обоим делам было прекращено. Причины прекращения в опубликованной информации не уточняются.
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