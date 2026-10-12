Бизнес Аниты Цой оказался в центре двух судебных разбирательств на крупную сумму

12 октября 2026, 14:45

С компании, связанной с Анитой Цой, потребовали 2,4 млн рублей по двум искам

Анита Цой (Фото: Instagram* / @anitatsoy)

К ООО «Галерея "Мастер"», связанному с певицей Анитой Цой, подали сразу два заявления в суд. Общая сумма финансовых требований превысила 2,4 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».